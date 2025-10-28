ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: “του ΚΡΑΣΙΟΥ και του ΕΡΩΤΑ”, συναυλία των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ»
Μία συναυλία των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα από επιλεγμένα μελοποιημένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών (Ανακρέων, Σαπφώ, Αλκαίος, Πρατίνας, Ίων ο Χίος, Κριτίας), με κοινό στοιχείο την αναφορά στο Κρασί και τον Έρωτα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Αύλειος χώρος | Παρασκευή 31.10.2025, 19.30

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σε συνδιοργάνωση με την Εκπαιδευτική/Αναπτυξιακή Πλοηγός, την ΑΜΚΕ «Ηδύφωνο» (μέλη της Πολιτιστικής Διαδρομής Iter Vitis του Συμβουλίου της Ευρώπης) και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης Wines of Crete, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζουν το μουσικό έργο των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα «του ΚΡΑΣΙΟΥ και του ΕΡΩΤΑ».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, για να παρουσιαστεί η βράβευση του Μουσείου στα 9α Βραβεία του Iter Vitis, με το βραβείο «Καλύτερη Πρακτική στον τομέα της αρχαιολογίας (Best Experience in Archaeology)». Το βραβείο δόθηκε στο Μουσείο για τα τρία χρόνια των εκδηλώσεών του που προβάλλουν στο κοινό τη συναρπαστική ιστορία της καλλιέργειας και χρήσης της αμπέλου στην αρχαιότητα αλλά και την αξία του σταφυλιού, της σταφίδας και κυρίως του κρητικού οίνου διαχρονικά.

Το έργο του συνθέτη Σάκη Παπαδημητρίου, με ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκκα, θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του κρασιού, συνδυάζοντας την ερωτική και την αρχαία λυρική ποίηση. Έτσι η μουσική σύνθεση εμπνέεται από τον Ανακρέοντα και τον Καβάφη, έως τον Καζαντζάκη και τον Ρίτσο για να αναδείξει τα σύμβολα του κρασιού, του έρωτα και του Διονύσου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Συνθέτης: ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ερμηνευτής: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Κείμενα: ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Βιολί: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ
Πνευστά: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΝΟΣ
Κιθάρα: ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελ. Βατσινά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις για την...

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης...

0
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της...

Ελ. Βατσινά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια...

0
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις για την...

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης...

0
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Γόρτυνας
Επόμενο άρθρο
Ελ. Βατσινά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαχρονική υπενθύμιση του τι μπορεί να πετύχει ένας λαός ενωμένος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

IRIS: Ένας μήνας παράταση για την καθολική εφαρμογή

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπει σχετική διάταξη που κατατέθηκε από το υπουργείο...

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Υπό το φως των παραβιάσεων εκ μέρους της Χαμάς»...

Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για...

Ελ. Βατσινά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαχρονική υπενθύμιση του τι μπορεί να πετύχει ένας λαός ενωμένος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST