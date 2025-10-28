Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: “του ΚΡΑΣΙΟΥ και του ΕΡΩΤΑ”, συναυλία των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα,

«ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ»

Μία συναυλία των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα από επιλεγμένα μελοποιημένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών (Ανακρέων, Σαπφώ, Αλκαίος, Πρατίνας, Ίων ο Χίος, Κριτίας), με κοινό στοιχείο την αναφορά στο Κρασί και τον Έρωτα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Αύλειος χώρος | Παρασκευή 31.10.2025, 19.30

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σε συνδιοργάνωση με την Εκπαιδευτική/Αναπτυξιακή Πλοηγός, την ΑΜΚΕ «Ηδύφωνο» (μέλη της Πολιτιστικής Διαδρομής Iter Vitis του Συμβουλίου της Ευρώπης) και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης Wines of Crete, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζουν το μουσικό έργο των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα «του ΚΡΑΣΙΟΥ και του ΕΡΩΤΑ».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, για να παρουσιαστεί η βράβευση του Μουσείου στα 9α Βραβεία του Iter Vitis, με το βραβείο «Καλύτερη Πρακτική στον τομέα της αρχαιολογίας (Best Experience in Archaeology)». Το βραβείο δόθηκε στο Μουσείο για τα τρία χρόνια των εκδηλώσεών του που προβάλλουν στο κοινό τη συναρπαστική ιστορία της καλλιέργειας και χρήσης της αμπέλου στην αρχαιότητα αλλά και την αξία του σταφυλιού, της σταφίδας και κυρίως του κρητικού οίνου διαχρονικά.

Το έργο του συνθέτη Σάκη Παπαδημητρίου, με ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκκα, θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του κρασιού, συνδυάζοντας την ερωτική και την αρχαία λυρική ποίηση. Έτσι η μουσική σύνθεση εμπνέεται από τον Ανακρέοντα και τον Καβάφη, έως τον Καζαντζάκη και τον Ρίτσο για να αναδείξει τα σύμβολα του κρασιού, του έρωτα και του Διονύσου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Συνθέτης: ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ερμηνευτής: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

Κείμενα: ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βιολί: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ

Πνευστά: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΝΟΣ

Κιθάρα: ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό.