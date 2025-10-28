ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Γόρτυνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Γόρτυνας. Μαθητικές παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων πραγματοποιήθηκαν σε Αγίους Δέκα, Αγία Βαρβάρα, Ασήμι, Γέργερη, Άγιο Θωμά, Βαγιονιά, Μητρόπολη και Σοκαρά.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και συλλογικής μνήμης, μας υπενθυμίζει το θάρρος, την γενναιότητα, την πίστη και την αφοσίωση των Ελλήνων στα ιδανικά της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας. Το ιστορικό “ΟΧΙ” του 1940 αποτελεί φάρο έμπνευσης και δύναμης για όλους, στον κοινό αγώνα μας για ένα καλύτερο μέλλον, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά Ελλάδα!»

Με την παρέλαση στο Γάζι κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: "του ΚΡΑΣΙΟΥ και του ΕΡΩΤΑ", συναυλία των Σάκη Παπαδημητρίου – Βασίλη Λέκκα,
