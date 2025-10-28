ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Με την παρέλαση στο Γάζι κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου

Μεν. Μποκέας: «Το Μαλεβίζι, με τα χωριά του και τους ανθρώπους του, έχει βαθιές ρίζες στους αγώνες για την πατρίδα και την ελευθερία. Η μνήμη τους μας εμπνέει καθημερινά να συνεχίζουμε με ενότητα, ήθος και πίστη στις αξίες που κράτησαν τον τόπο όρθιο»

«28η Οκτωβρίου 1940 – Μνήμη και Υπερηφάνεια. Σήμερα τιμούμε όλους εκείνους που είπαν το μεγάλο «Όχι» και υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Το Μαλεβίζι, με τα χωριά του και τους ανθρώπους του, έχει βαθιές ρίζες στους αγώνες για την πατρίδα και την ελευθερία.

Η μνήμη τους μας εμπνέει καθημερινά να συνεχίζουμε με ενότητα, ήθος και πίστη στις αξίες που κράτησαν τον τόπο όρθιο.» είναι το μήνυμα του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Γάζι κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μαλεβιζίου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία πλήθους κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης.

Ξεχωριστές στιγμές της παρέλασης αποτέλεσαν η συμμετοχή των παιδιών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ) του Δήμου Μαλεβιζίου, που άνοιξαν την παρέλαση, καθώς και η Διμοιρία του 546 Α/Μ ΤΠ (Αερομεταφερόμενο Τάγμα Πεζικού), η οποία την έκλεισε, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Νωρίτερα, τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Γάζι, ενώ τελετές μνήμης και τιμής πραγματοποιήθηκαν και σε Τύλισο και Κρουσώνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου για να τιμήσει τους ήρωες του ’40.

Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Γέμισαν οι καρδιές μας με τα νιάτα...

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Γέμισαν οι καρδιές μας με τα νιάτα...

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...
Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός
