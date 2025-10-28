Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Γέμισαν οι καρδιές μας με τα νιάτα της πόλης μας. Νιώθει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι στη νεολαία μας, που θα πάρει τη σκυτάλη για έναν καλύτερο κόσμο»

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στο Ηράκλειο η 85η Εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και στελέχη της Δημοτικής Αρχής να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στη Νέα Αλικαρνασσό και στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Ηρώων της Νέας Αλικαρνασσού και στον μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλ. Ελευθερίας, αντάλλαξε ευχές με πολίτες και εκπροσώπους αρχών και φορέων, παρακολούθησε τις παρελάσεις στις οποίες συμμετείχαν σχολεία, αθλητικά σωματεία, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι και ένοπλες δυνάμεις και σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην ευθύνη όλων απέναντι στη νεολαία: «Γέμισαν τα βλέμματα μας, γέμισαν και οι καρδιές μας με νιάτα σήμερα.

Τα νιάτα της πόλης μας. Νιώθει κανείς μεγάλη χαρά και ευθύνη απέναντι στη νεολαία μας, που θα πάρει τη σκυτάλη από εμάς για έναν καλύτερο κόσμο. Σε ένα κόσμο που παραμένει αβέβαιος. Αυτό το θυμόμαστε ειδικά σήμερα, την 28η Οκτωβρίου, με την διαδρομή την Ελληνική στη σύγχρονη ιστορία και ιδιαίτερα με την συμβολή της Κρήτης σε αγώνες για την Ελευθερία. Αυτό που συγκρατούμε είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι η ελευθερία, οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι προηγούμενοι από εμάς, αυτοί στους οποίους οφείλουμε την παρουσία μας σήμερα, δεν είναι δεδομένες, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των θεσμών στο δυτικό κόσμο:

«Τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε αλλά και να ενεργούμε ιδιαίτερα σε έναν κόσμο όπου τα θεμέλιά του, τα θεμέλια του δυτικού κόσμου τρίζουν. Έχουμε όλοι την υποχρέωση στις οργανωμένες Δημοκρατίες να προστατεύσουμε τους θεσμούς.

Οι θεσμοί δεν έχουν το περιθώριο να αυτό-υπονομεύονται. Αυτά νομίζω ότι είναι μηνύματα τα οποία είναι καλό να τα συγκεντρώνει κανείς, να τα εκπέμπει και να τα ανταλλάσσει σε μια μέρα σαν και αυτή. Χρόνια πολλά».