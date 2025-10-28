Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του ’40

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, εθνικής υπερηφάνειας και λαμπρότητας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας τίμησε και φέτος την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Αρκαλοχώρι, Καστέλλι, Θραψανό).

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, φορείς, επισκέπτες και πλήθος δημοτών, οι οποίοι απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες που υπερασπίστηκαν την Ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Πατρίδας.

Το πρωί της Τρίτης 28ης Οκτωβρίου, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα, ενώ τελέστηκαν επίσημες δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και μαθητικές παρελάσεις, οι οποίες απέσπασαν το ¨θερμό¨ χειροκρότημα όλων.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αρκαλοχώρι, το Καστέλλι και το Θραψανό προς τιμήν των ηρώων του 1940. Στις υπόλοιπες Κοινότητες πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις, όπου ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στο Θραψανό, η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, μαθητών και δημοτών. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών, που καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος.

Στο Αρκαλοχώρι, η δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στις προτομές των τοπικών Ηρώων, θυμάτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Αντωνίου Γιαμαλάκη & Εμμανουήλ Λαμπράκη, ενώ ακολούθησε η παρέλαση της περήφανης μαθητιώσας νεολαίας.

Στο τέλος της παρέλασης μάλιστα, η Ομάδα Χορού της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών “Act with HeArt” («Δράση με Καρδιά»), παρουσίασε χορούς από την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Στο Καστέλλι, η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής περηφάνειας.

Με αφορμή την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας. Τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση την ελευθερία της Πατρίδας μας.

Το παράδειγμά τους μας εμπνέει και μας καθοδηγεί, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η ειρήνη και η δημοκρατία δοκιμάζονται ξανά.

Στη σημερινή ρευστή γεωπολιτική συγκυρία, η ενότητα είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, συνεχίζοντας τον αγώνα για κοινωνική Δικαιοσύνη και πρόοδο, με πίστη στις αξίες του Έθνους μας.

Οι πρόγονοί μας, λαός και ηγεσία, είχαν πλήρη επίγνωση της υπεροχής της «στρατιωτικής μηχανής» του Άξονα. Ωστόσο, δεν δίστασαν να αγωνιστούν και να θυσιαστούν για την πατρίδα και τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Σήμερα, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το μήνυμα αφού κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, θεωρούν μάταιους τους αγώνες για τα ιδανικά και τις αξίες που κράτησαν όρθιο τον λαό μας μέσα στους αιώνες. Όλοι εμείς, έχουμε χρέος να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα και να πιστεύουμε ακράδαντα, στην ισχύ του Δικαίου και να μην υποτασσόμαστε στο δίκαιο των Ισχυρών, γιατί δεν θα έχουμε κανένα μέλλον.

Το μεγαλείο του Έθνους μας, που αναδείχθηκε το 1940, αποτελεί ακατάλυτη παρακαταθήκη και οδηγό για εμάς και οφείλουμε από την Ιστορία μας, να αντλούμε θάρρος και αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».