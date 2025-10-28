Κορυφώνονται σήμερα στο Ηράκλειο οι τιμητικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση-κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη και παρέλαση, τιμάται σήμερα και στο Ηράκλειο η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσημη Δοξολογία στο Αγ. Τίτο, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου. Για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μίλησε η κ. Παπαζαχαριάκη Μαριλένα, εκπαιδευτικός, διευθύντρια του 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Ακολούθησε τελετή στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής Μάξιμο Σενετάκη, τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας,

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου Μιχάλη Γαυγιωτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη,

τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κομμάτων, Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, εκπροσώπους φορέων, αντιστασιακών οργανώσεων και θυμάτων πολέμου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στη Λ. Δημοκρατίας.

Στις 17:30 το απόγευμα θα γίνει η επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο μήνυμα του για την Εθνική μας Επέτειο αναφέρει:

«Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 σηματοδοτεί τη διαχρονική αντίσταση όλων των Ελλήνων στον φασισμό και την υποδούλωση. Η ηρωική επέτειος του ΟΧΙ, την οποία τιμάμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, φανέρωσε την ομοψυχία και το μεγαλείο της παλλαϊκής θυσίας στον αγώνα για την ελευθερία.

Η 28η Οκτωβρίου συνιστά ημέρα ιστορικής μνήμης για εμάς αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, διατηρώντας και προβάλλοντας στο διηνεκές τις αρετές της ενότητας, της σύμπνοιας και του ηρωισμού. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους».