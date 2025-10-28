Ξεσηκώνονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Μπλόκα διαρκείας από αύριο σε Ηράκλειο και Χανιά!

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης βγαίνουν στους δρόμους, αντιδρώντας στις χαμηλές τιμές, τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και την απειλή της ευλογιάς. Έντονη κινητικότητα επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι κτηνοτρόφοι του νησιού προχωρούν αύριο, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σε δυναμικές διαμαρτυρίες με αποκλεισμούς τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Οι δράσεις αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου κινητοποιήσεων διαρκείας, σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται από οικονομική ασφυξία, καθυστερήσεις επιδοτήσεων και τον απόηχο του σκανδάλου παράνομων πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή θα γίνει στο Ηράκλειο, όπου κτηνοτρόφοι από το νομό αλλά και από Λασίθι και Ανώγεια θα συγκεντρωθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ. Όπως αναφέρουν, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός, με διέλευση να επιτρέπεται μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. «Οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν επί τόπου, στο σημείο του αποκλεισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, υπογραμμίζοντας πως η υπομονή του κλάδου έχει εξαντληθεί. Παράλληλες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στη Δυτική Κρήτη. Στα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε μπλόκο διαρκείας στο ύψος των Τσικαλαριών, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ — από και προς τους κόμβους Μουρνιών και Σούδας — από τη 1 το μεσημέρι. Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί μία ώρα νωρίτερα, στις 12:00, στον κόμβο Μουρνιών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννη Βερυκάκη, ο οποίος μίλησε στο ekriti. Στα χωριά επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια. Αγρότες και κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι ο πρωτογενής τομέας έχει αφεθεί στην τύχη του, με τις υποδομές να φθίνουν, τους νέους να εγκαταλείπουν το επάγγελμα και την ύπαιθρο να οδηγείται στην ερήμωση. Το τελευταίο διάστημα, η ανησυχία εντείνεται και από την απειλή της ευλογιάς, που θέτει σε κίνδυνο τα κοπάδια, προσθέτοντας ακόμη έναν πονοκέφαλο στους παραγωγούς. Οι κινητοποιήσεις δεν έρχονται ως μεμονωμένη αντίδραση, αλλά ως αποκορύφωμα μιας μακράς περιόδου απογοήτευσης και οικονομικής πίεσης. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, οι χαμηλές τιμές του γάλακτος και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής — με ζωοτροφές, καύσιμα και ενέργεια να επιβαρύνουν δραματικά τους προϋπολογισμούς — έχουν οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους στα όριά τους. Η κατάσταση, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των συλλόγων, δεν είναι πλέον βιώσιμη. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης και θεσμικές παρεμβάσεις, η κτηνοτροφία στην Κρήτη κινδυνεύει να υποστεί πλήγμα από το οποίο δύσκολα θα ανακάμψει. Οι αυριανές διαμαρτυρίες, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι «μόνο η αρχή».