Ελαιόλαδο: Άνοδος 11% στις εξαγωγές εκτός ΕΕ – Νέες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά

Πού αποδίδεται η αύξηση της ζήτησης για ελαιόλαδο από τρίτες χώρες

Αυξητική πορεία καταγράφουν οι εξαγωγές για το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο της τάξης του 11%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Η θετική αυτή τάση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες στη Μεσόγειο υπήρξαν δυσμενείς, επηρεάζοντας την παραγωγή σε βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία διαχρονικά συγκαταλέγεται σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαίους παραγωγούς και εξαγωγείς.

Η παραγωγή στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τους 235.000 τόνους, μειωμένη κατά 6%

Ωστόσο, οι προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ακραία καιρικά φαινόμενα και μειωμένες αποδόσεις σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζουν να επηρεάζουν την παραγωγή, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εμπορικές συμφωνίες τη δυναμική των εξαγωγών.

Ελαιόλαδο: Στα 3,48 εκατ. τόνους η παγκόσμια παραγωγή

Για την ελαιοκομική περίοδο 2025/2026, η συνολική παραγωγή εκτιμάται στους 3,48 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μείωση 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά παραμένοντας υψηλότερη κατά 13% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Από τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, τα 2,09 εκατομμύρια ελαιόλαδο αντιστοιχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,38 εκατομμύρια σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μειώσεις 1% και 5,3% αντίστοιχα.

Ανά χώρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναφέρεται ότι η παραγωγή που αναμένεται στην Ισπανία μπορεί να μειωθεί κατά 3% φτάνοντας τους 1,37 εκατομμύρια τόνους, ενώ στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, οι μειώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν το 15% και το 6% αντίστοιχα, σε 150.000 και 235.000 τόνους.

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία, με 325.000 τόνους, αντιπροσωπεύει αύξηση 31%, μετά από μια καταστροφική συγκομιδή το προηγούμενο έτος.

Εξαγωγές σε άνοδο

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών φαίνεται να διαδραματίζει η κινεζική αγορά, η οποία αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον ευρωπαϊκό ελαιοκομικό τομέα. Η αυξανόμενη ζήτηση από την Ασία αντικατοπτρίζει τη διεύρυνση της κατανάλωσης ελαιολάδου πέρα από τις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζει η ισπανική κλαδική ιστοσελίδα olimerca, μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 11,6%, φτάνοντας τους 224.000 τόνους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην Κίνα , η οποία κατέγραψε αύξηση στις αγορές της άνω του 159% (11.952 τόνοι), πολύ πάνω από τον πενταετή μέσο όρο της.

Επίσης, η Ιαπωνία και η Βραζιλία παρουσίασαν επίσης αυξήσεις 29,2% (σε 10.197 τόνους) και 48,2% (25.194 τόνους) αντίστοιχα, αν και οι δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους τους.

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 69.000 τόνους, σημειώνοντας πτώση κατά 6,3%, πιθανώς λόγω των δασμολογικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εξαγωγές προς τον Καναδά μειώθηκαν επίσης, κατά 11,2% σε 7.300 τόνους, και προς την Αυστραλία κατά 1,6% σε 9.300 τόνους.

Οι εισαγωγές ελαιολάδου στην ΕΕ αυξήθηκαν επίσης κατά 15%, φτάνοντας τους 65.000 τόνους, κυρίως λόγω του τυνησιακού ελαιολάδου, του οποίου ο όγκος αυξήθηκε κατά 33,8% σε περίπου 53.000 τόνους. Αυτό το ποσοστό εδραιώνει τη βορειοαφρικανική χώρα ως βασικό εμπορικό εταίρο για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου η Ισπανία ηγείται των εισαγωγών. Μετά την Τυνησία, ακολούθησε το Μαρόκο, το οποίο αύξησε τις πωλήσεις του κατά 271% σε περίπου 4.000 τόνους πετρελαίου.

Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν ότι την ίδια περίοδο η Τουρκία μείωσε την ποσότητα κατά 95%, διαθέτοντας μόνο 467 τόνους στην ευρωπαϊκή αγορά.