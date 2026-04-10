Πάνω από 400€ το πασχαλινό τραπέζι – Το ωράριο των καταστημάτων

Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά με το βλέμμα στις τιμές – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

Κορυφώνεται η εμπορική κίνηση με τους καταναλωτές να σπεύδουν για τις αγορές της τελευταίας στιγμής, ενόψει του Πάσχα.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά από τις 13:00 και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσουν ρολά στις 20:00 (ορισμένες αλυσίδες θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο πρόγραμμα).

Την ίδια ώρα, όπως έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών ενισχύεται περαιτέρω, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Ακριβό το πασχαλινό τραπέζι

Στα συνοικιακά κρεοπωλεία η τιμή του οβελία έχει εκτοξευτεί. Στα Πετράλωνα, οι τιμές για ολόκληρο αρνί ή κατσίκι κυμαίνονται μεταξύ 17 και 18 ευρώ το κιλό, ενώ για τεμαχισμένο προϊόν φτάνουν τα 18 με 19 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον Κολωνό, όπου ολόκληρο πωλείται από 18 έως 19 ευρώ το κιλό, ενώ το τεμαχισμένο να αγγίζει ακόμη και τα 20 ευρώ.

Στο Περιστέρι, το ολόκληρο αρνί ή κατσίκι διατίθεται από 20,40 έως 20,60 ευρώ το κιλό, ενώ το τεμαχισμένο φτάνει από 21,40 έως και 21,60 ευρώ το κιλό.

Η αγοραστική κίνηση στις συνοικίες της Αττικής σιγά σιγά πλησιάζει τα περσινά επίπεδα, όχι όμως και οι ποσότητες που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Οι τιμές στο μανάβικο της γειτονιάς

Στο μανάβικο της γειτονιάς οι τιμές των κηπευτικών και των φρούτων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σήμερα στα συνοικιακά καταστήματα τα φρούτα και τα κηπευτικά πωλούνται:

Ντομάτες 3,59€/κιλό

Αγγούρια 2,98€/κιλό

Πιπεριές 5,49€/κιλό

Αχλάδια 2,75€/κιλό

Μήλα 2,55-3,29€/κιλό

Μαρούλια 1,15€/τμχ.

Κρεμμύδια φρέσκα 1,40€/ ματσάκι

Οι τιμές στα πασχαλινά αυγά & τσουρέκια

«Πικρή» γεύση αφήνουν και τα πασχαλινά γλυκά, που, αποτελούν, πάντως, τελευταία επιλογή για τους καταναλωτές.

Στα ζαχαροπλαστεία τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά πωλούνται από 35-40 ευρώ το κιλό, τα κουλούρια 12-15 ευρώ το κιλό, όπως και το τσουρέκι. Τα γεμιστά με σοκολάτα τσουρέκια πωλούνται 17€ ανά τεμάχιο.

Το συνολικό κόστος του φετινού Πασχαλινού τραπεζιού για έξι έως οκτώ άτομα ξεπερνά τα 400 ευρώ.