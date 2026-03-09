Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη οι κρατήσεις, αλλά ο ελληνικός τουρισμός δεν μπορεί να μην ανησυχεί – Τι λέει ο Αλέξανδρος Βασιλικός στον ΟΤ

Ο ελληνικός τουρισμός δεν έχει πληγεί ακόμη από τους πυραύλους που πέφτουν εδώ και μία εβδομάδα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την επικρατούσα εκτίμηση των παραγόντων της αγοράς.

Η πορεία της ζήτησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ένταση αλλά και τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης, δεδομένα που επηρεάζουν τόσο το αίσθημα ασφάλειας των ταξιδιωτών, όσο και το κόστος του ταξιδιού, λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου

Αντιθέτως, τα πρώτα εναλλακτικά μοντέλα τουριστικής ζήτησης φέρνουν την Ελλάδα –τουλάχιστον προς το παρόν– ανάμεσα στους προορισμούς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πιθανή ανακατεύθυνση των ταξιδιωτικών ροών, εφόσον βέβαια η πολεμική σύγκρουση λήξει σύντομα.

Ωστόσο, όλοι στον κλάδο επισημαίνουν ότι τα δεδομένα παραμένουν εξαιρετικά ρευστά. Η πορεία της ζήτησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ένταση αλλά και τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης, δεδομένα που επηρεάζουν τόσο το αίσθημα ασφάλειας των ταξιδιωτών, όσο και το κόστος του ταξιδιού, λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Ο ελληνικός τουρισμός σε εγρήγορση

Για τον λόγο αυτό, οι παράγοντες του τουρισμού στην Ελλάδα παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο, καθώς «ένα drone είναι αρκετό να ανατρέψει τα πάντα», όπως αναφέρει σημαντικός παράγοντας του ελληνικού τουρισμού.

Όπως αποκάλυψε στο ot.gr ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το Επιμελητήριο έχει ήδη προχωρήσει στην αποστολή ερωτηματολογίων προς τα μέλη του, προκειμένου να καταγράψει τις πρώτες ενδείξεις και πιθανές επιπτώσεις από την κρίση. Στόχος είναι να αποτυπωθεί έγκαιρα το κλίμα που διαμορφώνεται στην αγορά, αλλά και τυχόν μεταβολές στις κρατήσεις ή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Βασιλικός –υπό την ιδιότητά του και ως πρόεδρος της HOTREC– αναμένεται να έχει νέες συναντήσεις στις Βρυξέλλες, καθώς ο προβληματισμός για τις εξελίξεις στον τουρισμό είναι έντονος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επαφές αυτές έχουν στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εκτιμήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων του κλάδου, σε μια συγκυρία όπου η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση για διεθνή ταξίδια.

Χωρίς σαφή τάση προς το παρόν ο ελληνικός τουρισμός

Με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας των συγκρούσεων, ο κ. Βασιλικός εκτιμά ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί κάποια σαφής τάση που να επηρεάζει άμεσα τον ελληνικό τουρισμό. Όπως σημειώνει, είναι αναμενόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει μια αρχική επιφυλακτικότητα, ένα «κούμπωμα» από πλευράς ταξιδιωτών και αγορών, καθώς η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αξιολογήσει την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.

Ήδη καταγράφεται μια αναστάτωση στις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα τον προγραμματισμό ταξιδιών. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει, «προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα με τον ελληνικό τουρισμό».

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τον κλάδο αφορά κυρίως τη διάρκεια και την εξέλιξη της σύγκρουσης. «Όλο το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει και με ποιον τρόπο θα εκτονωθεί η κατάσταση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΞΕΕ.

Ο ρόλος των Ευρωπαίων και η αβεβαιότητα για τους Αμερικανούς

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ευρωπαίος ταξιδιώτης γνωρίζει καλά τη γεωγραφική διάκριση ανάμεσα στους προορισμούς και εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ζήτησης για τον ελληνικό τουρισμό. Ωστόσο, μεγαλύτερος προβληματισμός υπάρχει για τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αμερικανοί επισκέπτες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της αγοράς υψηλής δαπάνης. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης απόστασης είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο.

«Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, αν και υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση», σημείωσε ο κ. Βασιλικός.

Ο ελληνικός τουρισμός και τα δύο σενάρια για τις κρατήσεις

Οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται στον τουριστικό κλάδο κινούνται προς το παρόν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη, η πιο «απαισιόδοξη», εκτιμά ότι, στην περίπτωση που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν σταματήσουν σύντομα, θα πληγεί συνολικά η τουριστική αγορά, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και λόγω σημαντικής αύξησης του κόστους, εξέλιξη που θα επηρεάσει και τη χώρα μας.

Η δεύτερη υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενδέχεται να βγει «κερδισμένη» από τη συγκυρία, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες ίσως αποφύγουν προορισμούς που βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης, όπως η Τουρκία ή γενικότερα η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ακόμη και η Κύπρος, σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, φαίνεται να αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές πιέσεις στη ζήτηση και αυξημένες ακυρώσεις.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, μέρος της ζήτησης θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς ασφαλέστερους προορισμούς, όπως η Ελλάδα και γενικότερα η Δυτική Μεσόγειος.

Ωστόσο, ο κ. Βασιλικός εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε μια τέτοια προσέγγιση. Όπως επισημαίνει, ακόμη κι αν προκύψουν πρόσκαιρα οφέλη, η άποψη ότι μια χώρα μπορεί να «κερδίσει» από μια πολεμική σύγκρουση είναι μάλλον κοντόφθαλμη, καθώς όλα εξαρτώνται από την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης αλλά και από τις συνολικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις διεθνείς μετακινήσεις.

Τι δείχνουν τα διεθνή δεδομένα

Πάντως, σύμφωνα με ανάλυση της Mabrian Technologies, εταιρείας travel intelligence που ανήκει στον όμιλο Almawave του Almaviva Group, προς ώρας η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στους προορισμούς που ενδέχεται να επωφεληθούν από πιθανή ανακατεύθυνση της διεθνούς τουριστικής ζήτησης.

Η ανάλυση δείχνει ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης επηρεάζει την αντίληψη ασφάλειας των ταξιδιωτών και μεταβάλλει τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, δημιουργώντας νέα μοτίβα ζήτησης στις βασικές αγορές του εξερχόμενου τουρισμού.

Η έρευνα εξετάζει τη συμπεριφορά ταξιδιωτών από πέντε βασικές αγορές: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιδείνωση της εικόνας ασφάλειας σε αρκετές χώρες της ευρύτερης περιοχής οδηγεί ήδη σε πρώιμα σημάδια «εκτροπής» της τουριστικής ζήτησης προς εναλλακτικούς προορισμούς.

Στροφή σε κοντινότερους προορισμούς

Το πρώτο σενάριο που εντοπίζει η Mabrian αφορά την αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών να επιλέγουν προορισμούς πιο κοντά στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εμφανίζεται να ενισχύει τη θέση της κυρίως στη γερμανική αγορά, μαζί με χώρες όπως το Μαρόκο.

Παράλληλα, οι Ιταλοί ταξιδιώτες στρέφονται περισσότερο προς την Κροατία, την Τσεχία, τη Νορβηγία και την Ισπανία, ενώ παρόμοια τάση εμφανίζεται και στους Βρετανούς, οι οποίοι εξετάζουν εναλλακτικές όπως η Μάλτα, το Μαρόκο και το Μαυροβούνιο.

Ενδιαφέρον για μακρινούς προορισμούς

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο σενάριο αφορά την ενίσχυση της ζήτησης προς την Ασία, κυρίως χάρη στις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Προορισμοί όπως η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη και οι Φιλιππίνες διατηρούν ισχυρό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για μακρινούς προορισμούς που λειτουργούν ως εναλλακτικές επιλογές, όπως η Νότια Αφρική, οι Μαλδίβες αλλά και χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Περού και η Βραζιλία.

Πιέσεις σε γειτονικούς προορισμούς

Την ίδια στιγμή, η ανάλυση δείχνει ότι η κρίση επηρεάζει και χώρες που βρίσκονται κοντά στη ζώνη σύγκρουσης, ακόμη και αν δεν εμπλέκονται άμεσα. Προορισμοί όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία εμφανίζουν πτώση στον δείκτη αντίληψης ασφάλειας, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της αντίληψης των ταξιδιωτών ότι βρίσκονται κοντά στην περιοχή έντασης.

Σύμφωνα με τον δείκτη Perception of Security Index της Mabrian, η επιδείνωση της εικόνας ασφάλειας είναι ακόμη πιο έντονη σε χώρες του Κόλπου, όπως το Μπαχρέιν, το Ομάν και το Κατάρ.