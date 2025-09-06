ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Κάλεσμα στη στγκέντρωση για τα Τέμπη σήμερα ,Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας 7 μ.μ

ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 7 μ.μ.

«Ζωή χωρίς οξυγόνο!»

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζει τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις που γίνονται προκειμένου να μην υπάρξει συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών και καλεί τους/τις συναδέλφους/ ισσες να συμμετέχουν μαζικά σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στην συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7:00 μ.μ.

Ως γονείς και εκπαιδευτικοί, δε μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να μας τα σκοτώνουν στο δρόμο οι εγκληματικές πολιτικές της μεγιστοποίησης των κερδών και της νεοφιλελεύθερης ασυδοσίας. Δε μπορούμε να ανεχτούμε καμία συγκάλυψη και καμία συσκότιση. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους χαροκαμένους γονείς και γινόμαστε αρωγοί στον δίκαιο αγώνα τους. Για τα παιδιά τους και για τα παιδιά μας, για το βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, πέρα και πάνω από κάθε έννοια οικονομικού κέρδους και εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και λογοδοσία των αυτουργών, φυσικών και ηθικών. Απαιτούμε τις παραιτήσεις όλων όσων προσπάθησαν να συγκαλύψουν την πιο δραματική και ωμή συνέπεια των πολιτικών της Κυβέρνησης – δεν έχουν καμιά θέση ως πολιτικοί ταγοί αυτού του ταλαιπωρημένου τόπου. Απαιτούμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Είναι ζήτημα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Το χρωστάμε σ’ εμάς και στα παιδιά μας!

