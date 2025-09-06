Δήμος Μαλεβιζίου:Με τον Δημήτρη Παγωμένο και τους Πυξ Λαξ συνεχίζεται σήμερα το 3ο Malevizi Festival

Μεν. Μποκέας : «Το Malevizi Festival είναι η εικόνα μας, η ταυτότητα μας, ο πολιτισμός μας, είμαι όλες και όλοι εμείς»

Με πολύ κέφι, ζωντάνια, μουσικές αλλά και με τα χρώματα, τα αρώματα και τις γεύσεις του Μαλεβιζίου ξεκίνησε την Παρασκευή το 3ο Malevizi Festival.

«Το φανταστήκαμε, το αποφασίσαμε, το σχεδιάσαμε και το υλοποιούμε με πνεύμα συνεργασίας, με σεβασμό σε αξίες, αισθητική και ποιότητα. Αυτό είναι το Μαλεβίζι! Το Malevizi Festival είναι η εικόνα μας, η ταυτότητά μας, ο πολιτισμός μας. Το Malevizi Festival είμαστε όλες και όλοι εμείς!» τόνισε στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη του φεστιβάλ ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας.

Η μεγάλη γιορτή συνεχίζεται και απόψε, Σάββατο, με πλούσιο πρόγραμμα. Στις 20:00 ανεβαίνει στη σκηνή του 3ου Malevizi Festival ο Δημήτρης Παγωμένος, ενώ στις 21:30 θα ακολουθήσουν οι θρυλικοί ΠΥΞ ΛΑΞ, ένα συγκρότημα που όλοι έχουμε αγαπήσει και που τα τραγούδια του έχουν συνοδεύσει στιγμές και αναμνήσεις όλων μας.

Παράλληλα, από τις 18:30 στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι ξεκινούν οι παράλληλες δράσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πλαισιώνουν το φεστιβάλ.

Σήμερα ο Μαλεβιζιώτης εικαστικός Κώστας Παγωμένος, που όλες και όλοι απολαύσαμε την αναδρομική του έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στην Τύλισο και οι μαθήτριές του Ελεάνα Πυργιανάκη και Μαριάνα Καστρινάκη δημιουργούν με τα παιδιά κατασκευές με χαρτοπηλό, που θα πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο από το Φεστιβάλ. Σίγουρα κάτι πρωτοποριακό και πρωτόγνωρο, δημιουργικό και βιωματικό, με τη σφραγίδα, της αγάπης, της ευαισθησίας και της αφιέρωσης στην τέχνη που διακρίνει τον συμπολίτη μας δημιουργό.

Σήμερα επίσης συμμετέχουν :

– Ο πρωτοεμφανιζόμενος Πολιτιστικός Σύλλογος Κιθαρίδας παρουσιάζει μαστίχα , γλυκά κουταλιού, κουλούρια, σαπούνια, χειροτεχνίες που δημιουργήθηκαν από μέλη του συλλόγου και προσφέρει μικρά κεράσματα.

– Ο πολιτιστικός σύλλογος Κεραμουτσίου, ένας από τους πιο δραστήριους και δημιουργικούς συλλόγους της περιοχής πλάθει Κολοκυθοκεφτέδες με γλυκιά κολοκύθα και προφέρει κολοκυθολιχουδιές…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε, τα παιδιά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «ζωγραφίζουν» με τις πορτοκαλοδημιουργίες τους. Όποιος έχει επισκεφτεί τη γιορτή Πορτοκαλιού γνωρίζει… από «ζωγραφιές», γεύσεις και αρώματα…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορφών, από το χωριό της μερακλοσύνης και της μαντινάδας, δημιουργεί γλυκό σταφύλι και λικέρ παραγωγής Κορφών.

– Αντίστοιχα, ο Συνεταιρισμός Γυναικών Κορφών, χέρι-χέρι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο μας παρουσιάζουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά δημιουργήματα των «χρυσών χεριών» των Κορφών

– Η Αποστολή Αγάπης, το φιλανθρωπικό Σωματείο με την έντονη δράση, συστήνεται στο κοινό

– Ο Αγροτικός Οικοτεχνικός Γυναικείος Συνεταιρισμός Μαράθου «Το ξομπλιαστό κουλουράκι», μας δίνει μια γεύση της παραδοσιακής τέχνης και των δημιουργημάτων του συνεταιρισμού, απαράμιλλης νοστιμιάς και ποικιλίας.

– Το Σωματείο Θεατρικής Ομάδας της Ροδιάς εκθέτει τις χειροτεχνικές του δημιουργίες και προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες στα παιδιά με ζωγραφική και κατασκευή καλοκαιρινών σελιδοδεικτών από τις κυρίες Βεριγάκη και Λεβεντάκη.

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμάστας, του μαρτυρικού χωριού με τον πλούσιο κάμπο του αφιερώνει τη συμμετοχή του στο σταφύλι της Δαμάστας με δημιουργίες–λιχουδιές από το φρούτο που σε κάνει να νιώσεις ένα με τους Θεούς…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής, ένα χωριό που παράγει τον χυμό που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα, παρασκευάζει φέτος μουσταλευριά, τα γλυκό που μετατρέπει τους θνητούς σε αθάνατους… Άραγε θα μάθουμε τη συνταγή;

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου με το νέου του νεανικό συμβούλιο που σφύζει από δημιουργικότητα, ιδέες και ορμή, παρουσιάζει προϊόντα του χωριού, κερνάει και μας προσκαλεί να λάβουμε μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι –γρίφο Escape με θέμα τον Σάρχο. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιο θα είναι το έπαθλο…