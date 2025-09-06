ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Εθν. Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος με το έργο, την επιστημονική του κατάρτιση και την ανιδιοτελή προσφορά του υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την ιστορική μνήμη και τη βενιζελική κληρονομιά, εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ενός ανθρώπου που με το έργο και την προσφορά του τίμησε τα Χανιά και συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της ιστορίας και της κληρονομιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και όραμα το Ίδρυμα και την τοπική κοινωνία, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην επιστημονική έρευνα, στον πολιτισμό και στη δημόσια ζωή. Με την επιστημονική του κατάρτιση, την οργανωτική του ικανότητα και την αφοσίωσή του, συνέβαλε στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και στη διεθνή προβολή του τόπου μας.

Η συγγραφική και μελετητική του δραστηριότητα, η πολυετής του προσφορά στον χώρο της ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και η προσωπικότητά του, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την Κρήτη και τη χώρα μας. Ο Νίκος Παπαδάκης ξεχώριζε για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και την ευγένεια που τον διέκριναν σε κάθε του βήμα.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποχαιρετά τον Νίκο Παπαδάκη με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής μας μνήμης.

Θερμά συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Η μνήμη και το έργο του θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης και οδηγό για τις επόμενες γενιές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συνεργάτες και στους φίλους του εκλιπόντος.
2. Να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της πόλης των Χανίων για την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
4. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά την τελετή.

5. Αντί στεφάνου, να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την ενίσχυση και συνέχιση του δημιουργικού του έργου.

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
