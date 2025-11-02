Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Πρακτικής Ψαλτικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα λειτουργήσει και εφέτος Σχολή Πρακτικής Ψαλτικής, με δωρεάν φοίτηση για όσους και όσες επιθυμούν να μυηθούν στην Ιερά Τέχνη της Υμνωδίας.

***

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, από 5.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

***

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

• Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Τσιλιμπώκος

• Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μανουσέλης

• Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης

***

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων:

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 6.00 μ.μ.

***

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

• Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Τσιλιμπώκος, τηλ.: 6972079602

• Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μανουσέλης, τηλ.: 6987091491

• Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης, τηλ.: 6972939237

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου