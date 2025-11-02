Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Πρακτικής Ψαλτικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα λειτουργήσει και εφέτος Σχολή Πρακτικής Ψαλτικής, με δωρεάν φοίτηση για όσους και όσες επιθυμούν να μυηθούν στην Ιερά Τέχνη της Υμνωδίας.
***
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, από 5.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.
***
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
• Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Τσιλιμπώκος
• Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μανουσέλης
• Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης
***
Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων:
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 6.00 μ.μ.
***
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
• Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Τσιλιμπώκος, τηλ.: 6972079602
• Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μανουσέλης, τηλ.: 6987091491
• Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης, τηλ.: 6972939237
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου