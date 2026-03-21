Ένας νεκρός από το τροχαίο στους Αρμένους Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο άτυχος οδηγός του αγροτικού οχήματος άφησε την τελευταία του πνοή…

Μοιραία κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στους Αρμένους Ρεθύμνου καθώς ο οδηγός του αγροτικού οχήματος που ενεπλάκη στο περιστατικό υπέκυψε στα τραύματά του!

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ στο μοιραίο όχημα επέβαιναν και οι δύο νεαροί γιοι του θύματος που τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και κλιμάκιο της πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει, καθώς οι 2 τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί, ωστόσο, ο οδηγός που παρελήφθη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο δεν άντεξε κι έχασε τη ζωή του.https://www.cretalive.gr/

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του συνδέσμου...

0
Η ανακοίνωση του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης Μετά...

Ρέθυμνο:Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αστυνομικός...

0
Ένα αγαπητό μέλος της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας έφυγε από τη...

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του συνδέσμου...

0
Η ανακοίνωση του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης Μετά...

Ρέθυμνο:Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αστυνομικός...

0
Ένα αγαπητό μέλος της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας έφυγε από τη...
Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης
Δήμος Ηρακλείου και Επαγγελματικοί Φορείς μαζί για την επίλυση του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Λύσεις με 1) αξιοποίηση του ακινήτου που...

Νέα μάχη Καραλής – Ντουπλάντις, πότε αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κλειστό Στίβου ο Έλληνας πρωταθλητής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τιτατονομαχία περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου (21/03, 19:25) στο...

Eαρινή Ισημερία 2026: Τι ώρα μπαίνει επίσημα η άνοιξη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Εαρινή Ισημερία που σηματοδοτεί την έλευση της άνοιξης...

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ανακοίνωση του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης Μετά...

