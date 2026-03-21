Ένας νεκρός από το τροχαίο στους Αρμένους Ρεθύμνου

Ο άτυχος οδηγός του αγροτικού οχήματος άφησε την τελευταία του πνοή…

Μοιραία κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στους Αρμένους Ρεθύμνου καθώς ο οδηγός του αγροτικού οχήματος που ενεπλάκη στο περιστατικό υπέκυψε στα τραύματά του!

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ στο μοιραίο όχημα επέβαιναν και οι δύο νεαροί γιοι του θύματος που τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και κλιμάκιο της πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει, καθώς οι 2 τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί, ωστόσο, ο οδηγός που παρελήφθη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο δεν άντεξε κι έχασε τη ζωή του.