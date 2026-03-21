Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης

Η ανακοίνωση του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης

Μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία της 18ης Μαρτίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο JOAN PALACE στο Ρέθυμνο, αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνης, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Ιωάννης Γαλανάκης – Πρόεδρος

Μανόλης Σκλαβουνάκης – Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Δανδουλάκης – Ταμίας

Στράτος Μπερέτης – Γραμματέας

Γιώργος Αυγέρης – Μέλος

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Το νέο Δ.Σ. εκφράζει τη δέσμευσή του να εργαστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα για την υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου για την ενίσχυση του τουρισμού στο Ρέθυμνο.

Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαδικασία εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του Καταστατικού του, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωσή του, την ένταξη “ορφανών” συναφών επαγγελματικών κατηγοριών, καθώς και τη δυνατότητα διεύρυνσης της συμμετοχής και από όμορες του Δήμου Ρεθύμνης περιοχές.

Το Δ.Σ. επιδιώκει τη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με όραμα την ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος, την προώθηση της περιοχής μας και της Κρήτης ως ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού προορισμού.