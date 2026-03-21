Ρέθυμνο:Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Γιώργος Μελαμπιανάκης

Ένα αγαπητό μέλος της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας έφυγε από τη ζωή. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, υποστράτηγος ε.α. Γιώργος Μελαμπιανάκης έφυγε σε ηλικία 75 ετών σκορπίζοντας θλίψη με τον θάνατό του.

Υπηρέτησε την Ελληνική Αστυνομία με ήθος, εντιμότητα και αυταπάρνηση και υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του.

Με την σύζυγο του Χρυσούλα είχαν κάνει μια όμορφη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μελαμπιανάκη στο χωριό καταγωγής του, τις Βρύσες Αγίου Βασιλείου το Σάββατο 21 Μαρτίου και ώρα 3μ.μ.

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου από τις 2 μ.μ.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.