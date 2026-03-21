ΚΡΗΤΗ

ΟΑΚ:Παράταση προθεσμίας εξόφλησης λογαριασμών Β’ τετραμήνου 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση
και αποστολή των λογαριασμών που αφορούν την περίοδο κατανάλωσης του Β’ τετραμήνου 2025,
οι οποίοι φέρουν ημερομηνία λήξης την 27η Μαρτίου 2026, παρέχεται παράταση για την εξόφλησή τους.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται έως και την 10η Απριλίου 2026.
Η ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτησή τους.

