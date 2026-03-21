Έργο MARVOW 2.0: Σαφείς διαδικασίες, κοινή γλώσσα και εργαλεία για την αντιμετώπιση της κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών

Να ανατρέψουν τη σιωπή που υπάρχει σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων γυναικών, φωτίζοντας ένα φαινόμενο που παραμένει βαθιά υποεκτιμημένο, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες όπου η απομόνωση και η έλλειψη συστηματικής καταγραφής καθιστούν τα περιστατικά σχεδόν «αόρατα», προσδοκούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου MARVOW 2.0, που υλοποίησε ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου».

Τα συμπεράσματα του Έργου, τα οποία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης εκδήλωσης που διοργάνωσε ο «Σύνδεσμος» την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά απαιτεί συντονισμένη, δι-υπηρεσιακή συνεργασία, κοινά εργαλεία και ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης.

Όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, η κακοποίηση των ηλικιωμένων γυναικών είναι φαινόμενο που δεν καταγράφεται επαρκώς, δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα και δεν αντιμετωπίζεται συντονισμένα. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν εξίσου περιορισμένα, ιδιαίτερα για γυναίκες άνω των 74 ετών,

οι Υπηρεσίες συχνά λειτουργούν χωρίς κοινά εργαλεία και πρωτόκολλα, ενώ η έλλειψη συστηματικής δι-υπηρεσιακής συνεργασίας δυσχεραίνει την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός συνεκτικού, πολυεπίπεδου πλαισίου παρέμβασης, όπου επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς θα συνεργάζονται με σαφείς διαδικασίες, κοινή γλώσσα και εργαλεία.

Κεντρικό αποτέλεσμα του Έργου αποτέλεσε η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πρωτοκόλλου δι-υπηρεσιακής συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης μεταξύ επαγγελματιών και περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου, πρακτικές διαχείρισης περιστατικών και διαδικασίες αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ φορέων.

Το MARVOW 2.0 υλοποιήθηκε σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία), ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επαγγελματίες από Φορείς υποστήριξης γυναικών, τα Νοσοκομεία Σητείας και Αγίου Νικολάου, καθώς και Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.