«Ένταξη της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. ως Συνδεδεμένο Μέλος στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες»

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης – ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξή της, ως συνδεδεμένο μέλος, στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ενισχύοντας τη στρατηγική της για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση της Λίμνης της Αγυιάς και του εκθεσιακού χώρου του Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού Αγυιά.

Η ένταξη της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. στο Δίκτυο σηματοδοτεί την έναρξη ενός δυναμικού πλαισίου συνεργασίας με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών δράσεων και την προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας τίθεται η ανάδειξη της τεχνητής Λίμνης Αγυιάς, ενός σημαντικού φυσικού πόρου της περιοχής των Χανίων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και προβολή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ΜΥΗΣ Αγυιάς, ενός ιστορικού και ενεργειακού τοπόσημου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Τα δυο αυτά έργα αποτελούν μέρος ενός συνολικού και σύνθετου τεχνικού έργου μαζί με τον αγωγό προσαγωγής και τον αγωγό διαφυγής, που στόχο είχαν τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής και την ηλεκτροφώτιση των Χανίων.

Η διασύνδεση των δύο αυτών στοιχείων – φυσικού οικοσυστήματος και ενεργειακής υποδομής – δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής, που συνδυάζει περιβαλλοντική προστασία, πολιτιστική αξία και πράσινη ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε., σε συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου, θα προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνουν:

⮚ την ανάδειξη και προβολή της Λίμνης Αγυιάς και του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ΜΥΗΣ ως ενιαίου πόλου φυσικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος,

⮚ την ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης,

⮚ την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός),

⮚ την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης με το φυσικό και ενεργειακό κεφάλαιο της περιοχής,

⮚ την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων προβολής και χαρτογράφησης,

⮚ τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε., ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων,

καθώς και στην προώθηση ενός μοντέλου πράσινης και ανθεκτικής ανάπτυξης για την Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. συνεχίζει να αναπτύσσει στοχευμένες συνεργασίες και καινοτόμες δράσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία, προάγουν την καινοτομία και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων του νησιού.

