Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων :Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και τους Αγώνες των Εργατών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Από το Σικάγο ως την Καισαριανή, την ιστορία την γράφουν οι ίδιοι οι λαοί!

Η φετινή Πρωτομαγιά είναι η συνέχεια των μεγάλων αγώνων που δώσαμε όλοι μαθητές των Χανίων και της Κρήτης, με καταλήψεις , συνθήματα σε πανό και με τις τσάντες μας, στέλνοντας ενάντια στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν για τα κέρδη και τα πετρέλαια μιας χούφτας ισχυρών πλούσιων ανθρώπων, και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή με την βάση της Σούδας να παίζει επικίνδυνο ρόλο!

Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε το μήνυμα μας, γιατί ξέρουμε καλά τα σχέδια της κυβέρνησης ,που δεν νοιάζεται για την ασφάλεια μας αλλά για τα κέρδη των λίγων. Δεν δεχόμαστε και δεν θα συνηθίσουμε την φρίκη του πολέμου, ούτε την εμπλοκή που μας προσφέρει η κυβέρνηση και το σύστημα του ΚΕΡΔΟΥΣ!

Έχουμε αποδείξει τι μπορούμε να καταφέρουμε όσο αγωνιζόμαστε ενωμένοι και πολλοί! Όταν ενωθήκαμε όλοι οι μαθητές μαζί πήγαμε κόντρα σε αυτούς που έβαλαν εμπόδια στους αγώνες μας. Όταν ενωθήκαμε με τους εργαζόμενους και τους φοιτητές, αποδείξαμε ότι μόνο με τον αγώνα μας δε θα συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Μαθαίνουμε την αλήθεια για την ημέρα της Εργατικής Τάξης, την εργατική Πρωτομαγιά! Δεν μασάμε με τους διάφορους που λένε ότι η Πρωτομαγιά είναι “η μέρα των λουλουδιών”, ότι “θα πιάσουμε τον Μάη”… Αυτά τα λένε γιατί δεν θέλουν να ξέρουμε ότι σηματοδοτεί τις θυσίες όλων των εργατών του κόσμου, που πάλεψαν και συνεχίζουν να παλεύουν για τα δικαιώματά τους και τα κατάφεραν.

 1η Μάη 1886: ήταν η μέρα της μεγάλης απεργίας στο Σικάγο των ΗΠΑ με αίτημα την 8ωρη εργάσιμη ημέρα, αντί της 10ωρης έως και 14ωρης που ίσχυε ως τότε. Η απεργία συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες, βάφτηκε στο αίμα των εργατών από το χτύπημα της αστυνομίας. Οι πρωτεργάτες των εργατικών κινητοποιήσεων για το 8ωρο καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν.

Έτσι η 1η του Μάη καθιερώθηκε ως Εργατική Πρωτομαγιά!

 1η Μάη 1936: 40.000 καπνεργάτες από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα έκαναν απεργία ζητώντας να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας που να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους! Η αστυνομία με εντολές του Μεταξά, και φασίστες έβαψαν με αίμα τον αγώνα των εργατών. Ο απολογισμός των κινητοποιήσεων ήταν 12 νεκροί και 300 τραυματίες

 1η Μάη 1944: 200 κομμουνιστές και αγωνιστές κρατούμενοι μεταφέρονται από το Χαϊδάρι και εκτελούνται στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους χιτλερικούς, κάποιοι από αυτούς και από τα Χανιά!

Από το Σικάγο μέχρι και σήμερα, αποδεικνύεται το σύνθημα που φωνάξαμε στα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη: «το δίκιο θα κριθεί με το λαό στο δρόμο», όσα καταφέρνει ο λαός τα καταφέρει με τον αγώνα του!

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες :Οι Ζωές μας ή τα Κέρδη τους!

Διδασκόμαστε από του ηρωικούς αγώνες των εργαζόμενων, πως τα δικαιώματά μας δεν μας τα χάρισε ποτέ κανείς. Κατακτήθηκαν με αιματηρές θυσίες χιλιάδων εργατών και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τα πάρουν πίσω.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε γιατί η κυβέρνηση με την συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, την ίδια ώρα που δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς ζητάει από εμάς και τις οικογένειές μας να τις πληρώνουμε, είτε με την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών είτε με το να κάνει το σχολείο ολοένα και πιο δύσκολο κάνοντας υποχρεωτικό να πηγαίνουμε στα φροντιστήρια και να πληρώνουμε αμέτρητα λεφτά, γιαυτό μας βάζει να δίνουμε και τριπλές πανελλαδικές!

ΚΑΛΟΥΜΕ κάθε 5μελές και 15μελες να πάρει απόφαση και να συμμετέχει στον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς .Να οργανώσουμε όλοι μαζί δράσεις (πανό, αποχές ,καταλήψεις, συνθήματα με τσάντες )για στείλουμε το μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε απέναντι στην πολιτική του κέρδους!

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ!

Καμία θυσία για τα κέρδη των λίγων! Συνένοχοι στον φόνο δεν θα γίνουμε!

Να κλείσει Τώρα η βάση της Σούδας, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!

Προχωράμε σε:

• Συμμετοχή στην συγκέντρωση και πορεία την 1η Μάη στην πλατεία Αγοράς στις 10.00 το πρωί.

• Δράσεις όπως συνθήματα με τσάντες, τραγούδια, πανό προς τιμήν της πρωτομαγιάς και των αγώνων.

• Καταλήψεις στις 30 Απρίλη, μία μέρα πριν την Εργατική Πρωτομαγιά!

• Κατάθεση λουλουδιών στο μνημείο στο μνημείο “Ειρήνης” στο Πασακάκι, στη μνήμη των πεσόντων αγωνιστών της 1ης Μάη.

• Ανοιχτή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής την Πέμπτη 30/5 στο Πάρκο Ειρήνης και φιλίας

• Συμμετέχουμε στην πορεία της Παγκρήτιας Επιροπής κατά της βάσης της Σούδας στις 17 Μάη.

Απαιτούμε:

• Καμία εμπλοκή στον πόλεμο! Να σταματήσει η σφαγή !

• Να κλείσει η βάση της Σούδας.

• Κανένας έλληνας στρατιωτικός να μην συμμετέχει σε αποστολή εκτός Ελλάδας .

• Να δοθούν λεφτά σε υγεία και παιδεία!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

