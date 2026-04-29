Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην άσκηση μείζονος ατυχήματος στο Ναύσταθμο Κρήτης: Την Πέμπτη 30 Απριλίου

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων συμμετέχει στην άσκηση ευρείας κλίμακας για την αντιμετώπιση καταστάσεων μείζονος ατυχήματος, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 09:30, στην περιοχή του Ναυστάθμου Κρήτης.

Η άσκηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Πολιτικής Προστασίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και υγειονομικών και εθελοντικών οργανώσεων, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο της άσκησης θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων (Τμήμα Τροχαίας) προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, από τον κόμβο του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης έως τον χώρο στάθμευσης έναντι της Κεντρικής Πύλης του Ναυστάθμου (Παλαιά Εθνική Οδός), κατά το χρονικό διάστημα 09:30 έως 11:30.