ΟΣΟΚΕΘΕΑ: Εκδήλωση αλληλεγγύης στα Χανιά για τον Γιώργο Γαβριλάκη

Απόψε πραγματοποιείται στα Χανιά εκδήλωση αλληλεγγύης για τον Γιώργο Γαβριλάκη στις 19.00 στο κέντρο ” Κανάρια”.

Με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Γαβριλάκη: Αποκλειστικά Δημόσια και δωρεάν Υγεία

Με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Γαβριλάκη, εργαζόμενου στον χώρο της απεξάρτησης με 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς σε δομές του ΚΕΘΕΑ Νόστος, ΚΕΘΕΑ Αριάδνη σε Ηράκλειο και Λασίθι, από το 2010 στα Χανιά και σήμερα στον ΕΟΠΑΕ, αναδεικνύεται με σαφήνεια ένα διαχρονικό πρόβλημα: τα όρια και οι ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας.

Η πραγματικότητα της υποχρηματοδότησης, των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και της μετακύλισης του κόστους στους πολίτες, διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση στη φροντίδα δεν είναι αυτονόητη.

Το δικαίωμα στην υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από οικονομικές δυνατότητες ούτε να καλύπτεται περιστασιακά από την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους.

Ως Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, διεκδικούμε την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και του κοινωνικού κράτους, με σταθερή χρηματοδότηση, επάρκεια σε προσωπικό και καθολική, ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Η εμπειρία της συνθεραπείας στα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης, μαζί με τα μέλη των οικογενειών μας, μας έχει διδάξει στην πράξη τις αξίες της φροντίδας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, αξίες που μας ενώνουν και μας κρατούν όρθιους στις δύσκολες στιγμές.

Στηρίζουμε την εκδήλωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Γιώργου Γαβριλάκη και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι σιδερένιος και δυνατός.

Είμαστε δίπλα του, όπως μάθαμε να είμαστε ο ένας για τον άλλον.