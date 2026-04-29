Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Ημερήσια εκδρομή για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου & Νεάπολης στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 με προορισμό τους Νομούς Ηρακλείου -Ρεθύμνου-Χανίων.

Πρόγραμμα Εκδρομής
Ώρα αναχώρησης 8:00 π.μ από τον Άγιο Νικόλαο και 8.15 π.μ από την Νεάπολη.

 1η στάση: Απολαμβάνοντας την όμορφη θέα της Αγίας Πελαγίας στάση για καφέ έξω από το Ηράκλειο.
 2η στάση: Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιάς Χαλεβής (Αγία Ειρήνη) για προσκύνημα. Ημέρα εορτής της Μονής.

 3η στάση : Περιήγηση στο Πολεμικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου που φιλοξενείται σε μια εντυπωσιακή βενετσιάνικη έπαυλη του 17ου αιώνα.
 4 η στάση: Τελική στάση στην Γεωργιούπολη για φαγητό, καφέ και βόλτα στα γραφικά σοκάκια.

Επιστροφή Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο.
Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
Οι εγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιούνται από την Δευτέρα 27/04/2026 έως και την Πέμπτη 30/04/2026 από τις 9:00 π.μ -12:00 μ.μ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΦΗ: Γενική είσοδος 10 ευρώ στο Παγκρήτιο...

0
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια, αναφέρει: Οι νικητές...

Ν. Αντωνακάκης: Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διατηρεί σταθερά...

0
Σχεδόν 100.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών...

ΟΦΗ: Γενική είσοδος 10 ευρώ στο Παγκρήτιο...

0
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια, αναφέρει: Οι νικητές...

Ν. Αντωνακάκης: Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διατηρεί σταθερά...

0
Σχεδόν 100.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΣΟΚΕΘΕΑ: Εκδήλωση αλληλεγγύης στα Χανιά για τον Γιώργο Γαβριλάκη
Επόμενο άρθρο
Ν. Αντωνακάκης: Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις και κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΟΦΗ: Γενική είσοδος 10 ευρώ στο Παγκρήτιο για την φιέστα με τον Άρη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια, αναφέρει: Οι νικητές...

Ν. Αντωνακάκης: Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις και κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχεδόν 100.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών...

ΟΣΟΚΕΘΕΑ: Εκδήλωση αλληλεγγύης στα Χανιά για τον Γιώργο Γαβριλάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απόψε πραγματοποιείται στα Χανιά εκδήλωση αλληλεγγύης για τον Γιώργο...

Εργατικά ατυχήματα: Τριάντα επτά νεκροί τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι δείχνουν τα στοιχεία των συνδικάτων που δόθηκαν στη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST