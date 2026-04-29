Λασίθι:Ημερήσια εκδρομή για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου & Νεάπολης στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 με προορισμό τους Νομούς Ηρακλείου -Ρεθύμνου-Χανίων.

Πρόγραμμα Εκδρομής

Ώρα αναχώρησης 8:00 π.μ από τον Άγιο Νικόλαο και 8.15 π.μ από την Νεάπολη.

 1η στάση: Απολαμβάνοντας την όμορφη θέα της Αγίας Πελαγίας στάση για καφέ έξω από το Ηράκλειο.

 2η στάση: Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιάς Χαλεβής (Αγία Ειρήνη) για προσκύνημα. Ημέρα εορτής της Μονής.

 3η στάση : Περιήγηση στο Πολεμικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου που φιλοξενείται σε μια εντυπωσιακή βενετσιάνικη έπαυλη του 17ου αιώνα.

 4 η στάση: Τελική στάση στην Γεωργιούπολη για φαγητό, καφέ και βόλτα στα γραφικά σοκάκια.

Επιστροφή Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο.

Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.

Οι εγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιούνται από την Δευτέρα 27/04/2026 έως και την Πέμπτη 30/04/2026 από τις 9:00 π.μ -12:00 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.