Ν. Αντωνακάκης: Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις και κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που το κατατάσσουν 1ο στην Κρητη και 7ο στα 10 πρώτα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025.

Η “πρωτιά” του Βενιζελείου Νοσοκομείου στην Κρήτη και η 7η θέση του πανελλήνια μεταξύ των νοσοκομείων με τη μεγαλύτερη κίνηση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αποτελούν σαφή ένδειξη του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης των πολιτών προς το νοσοκομείο και το προσωπικό του αλλά και της ποιοτικής εξυπηρέτησης που παρέχει.

Ο μεγάλος όγκος περιστατικών που διαχειρίζεται σε κάθε εφημερία (εφημερεύει κάθε 2η μέρα, εναλλάξ με το ΠΑΓΝΗ) αποτυπώνει επίσης την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται με συνέπεια σε σύνθετες και απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τόσο από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, όσο και από την Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας που βασίζεται στην αποτελεσματική οργάνωση και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η συνεργασία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές βελτιώσεις και για παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο ανθρώπινο δυναμικό του Βενιζελείου νοσοκομείου. Οι επαγγελματίες υγείας από κοινού με το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του νοσοκομείου με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση.

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η υπευθυνότητα με την οποία εξυπηρετούνται οι πολίτες αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους το νοσοκομείο διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις και κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ταυτόχρονα, οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο του νοσοκομείου στην υγειονομική κάλυψη της Κρήτης καθώς και την ανάγκη να συνεχιστεί και να επεκταθεί περαιτέρω η ενίσχυση των μονάδων που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της επείγουσας φροντίδας στο νησί μας.