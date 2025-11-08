ΚΡΗΤΗ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Mεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου.

Ακόμη μία διάσωση προσφύγων και μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διασώθηκαν 60 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι 60 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, καθώς πνέουν άνεμοι εντάσεως 2 μποφόρ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

