ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τρόμος στα Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η κατάρρευση μπαλκονιού στην οδό Κυδωνίας στα Χανιά, απέναντι από τον σταθμό ΚΤΕΛ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στα Χανιά, όταν μπαλκόνι ημιτελούς οικοδομής επί της οδού Κυδωνίας κατέρρευσε με εκκωφαντικό θόρυβο, σκορπίζοντας τσιμεντένια συντρίμμια σε μεγάλη ακτίνα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου, απέναντι από τον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ, σε ώρα αιχμής με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τα θραύσματα δεν χτύπησαν κανέναν περαστικό ή διερχόμενο αυτοκίνητο. Ωστόσο, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και ο Δήμος Χανίων.

 

ΠΗΓΗ:flashnews.gr 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στην κορυφή της γαστρονομικής εμπειρίας ξανά η...

0
Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας και η αξιολόγηση της...

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της...

0
Mεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου. Ακόμη μία διάσωση προσφύγων...

Στην κορυφή της γαστρονομικής εμπειρίας ξανά η...

0
Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας και η αξιολόγηση της...

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της...

0
Mεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου. Ακόμη μία διάσωση προσφύγων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου
Επόμενο άρθρο
Στην κορυφή της γαστρονομικής εμπειρίας ξανά η Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η σημασία του ολοκληρωμένου ελέγχου υγείας στα παιδιά που αθλούνται

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο καθηγητής Παιδοκαρδιολογίας, Γ. Γερμανάκης, μιλά στην «Π» για...

Στην κορυφή της γαστρονομικής εμπειρίας ξανά η Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας και η αξιολόγηση της...

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ ξένοι ιδιοκτήτες με «μαύρα» ενοίκια σε Κρήτη, Κυκλάδες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Πολίτες ξένων χωρών εκμεταλλεύονται κατοικίες και εξοχικά στην Ελλάδα...

Στην Αθήνα ο Β. Ζελένσκι μέσα στον Νοέμβριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα διπλωματικά επιτελεία των δύο χωρών βρίσκονται σε επικοινωνία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST