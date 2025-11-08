Τρόμος στα Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης!

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η κατάρρευση μπαλκονιού στην οδό Κυδωνίας στα Χανιά, απέναντι από τον σταθμό ΚΤΕΛ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στα Χανιά, όταν μπαλκόνι ημιτελούς οικοδομής επί της οδού Κυδωνίας κατέρρευσε με εκκωφαντικό θόρυβο, σκορπίζοντας τσιμεντένια συντρίμμια σε μεγάλη ακτίνα.
Το συμβάν έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου, απέναντι από τον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ, σε ώρα αιχμής με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.
Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τα θραύσματα δεν χτύπησαν κανέναν περαστικό ή διερχόμενο αυτοκίνητο. Ωστόσο, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και ο Δήμος Χανίων.
