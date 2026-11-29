Αλλαγές στις αποζημιώσεις, μειώσεις της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων και διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας εξετάζει ο ΕΟΠΥΥ, με τον νέο Κανονισμό Παροχών να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Στην αναθεώρηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) προχωρά ο ΕΟΠΥΥ, δρομολογώντας αλλαγές που αφορούν περίπου 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής τους επιβάρυνσης, την απλούστευση των διαδικασιών και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η επεξεργασία του τελικού κειμένου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με προοπτική εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων εντός του Δεκεμβρίου.

Όπως έχει γνωστοποιήσει ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Θανάσης Ζαμάνης, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ επανεξετάζονται και οι προϋποθέσεις κάλυψης θεραπειών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Ο ισχύων Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας δημοσιεύθηκε στις 2 Μαΐου 2025, ενώ ακολούθησε τροποποίησή του στις 17 Ιουνίου 2026.

Μικρότερη επιβάρυνση για τους χρονίως πάσχοντες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αιτήματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι καλούνται να καλύπτουν μέρος του κόστους για υλικά και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή διαχείριση της υγείας τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού επεξεργάζονται προτάσεις για τη μείωση της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη τα νέα ποσοστά κάλυψης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, τα οποία έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η προμήθεια των αναγκαίων αναλωσίμων.

Στο τραπέζι η ενίσχυση της οδοντιατρικής φροντίδας των παιδιών

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που εξετάζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αφορά την ενίσχυση της κάλυψης υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας, με έμφαση στα παιδιά.

Στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, μέσω του οποίου χορηγούνταν voucher αξίας 40 ευρώ για παιδιά ηλικίας από έξι έως 12 ετών.

Η διοίκηση του Οργανισμού εξετάζει την υλοποίηση αντίστοιχης παρέμβασης κατά τη διάρκεια του 2027, με τις λεπτομέρειες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους δικαιούχους και το ύψος της αποζημίωσης να αναμένονται.

Αποζημίωση εξέτασης για τη γυναικεία γονιμότητα

Στις αλλαγές που σχεδιάζεται να ενσωματωθούν στον νέο Κανονισμό Παροχών περιλαμβάνεται και η αποζημίωση της εξέτασης της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH).

Πρόκειται για αιματολογική εξέταση που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εκτίμηση του ωοθηκικού αποθέματος των γυναικών, αποτελώντας ένα από τα εργαλεία που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναπαραγωγικής υγείας.

Οι όροι αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την οριστικοποίηση του νέου κανονισμού.

Στη διαδικασία διαμόρφωσης των αλλαγών συμμετέχει και η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, όπως έχει επισημάνει ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα αιτήματα των ίδιων των ασφαλισμένων.