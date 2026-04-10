Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Η κορύφωση του Θείου Δράματος

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των των Αγίων Αφρικανού, Τερεντίου και των συν αυτοίς Μαρτύρων, του Αγίου Γρηγορίου Ε’ και του Νεομάρτυρα Δήμου, ενώ η Ορθοδοξία βιώνει την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα.

Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Μένης.

Δημάρατος, Δημοσθένης, Δημοσθενία, Δήμος,

Δημοκλής, Δημόκλεια.

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης,

Διονυσία, Διονυσούλα,

Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς.

Επαμεινώνδας, Νώντας.Ετεοκλής.

Ζήνων.

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα.

Ηφαιστίων.

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα,

Θεμίστω.

Θεόφραστος.

Θησέας, Θησεύς.

Ισοκράτης.

Μιλτιάδης, Μίλτος.

Μνήσαρχος.

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης,

Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη,

Ξένια.

Όμηρος.

Παρμενίων.

Πελοπίδας.

Περικλής, Περίκλεια.

Πίνδαρος.

Πολύβιος, Πολύβια, Πολυβία.Πολύνικος, Πολυνίκη.

Προμηθέας, Προμηθεύς.

Σοφοκλής, Σοφόκλεια.

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία.

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα,

Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη.

Φιλοποίμην, Φίλης.

Φωκίων, Φώκος.

Χρόνιος, Χρονία.

10 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Ε’ του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Δήμου του αλιέως του Νεομάρτυρα και της Μεγάλης Παρασκευής με τα Άγια Πάθη του Χριστού.

Μεγάλη Παρασκευή

Την Μεγάλη Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε δυο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα, για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο. Και αφού τον μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο τον Δεσπότη των όλων, Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί.

Από ’κει και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται, φοράει κόκκινη χλαμύδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σα σκήπτρο, προσκυνείται χλευαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το Σταυρό, πηγαίνει προς τον Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης και εκεί, γύρω στην Τρίτη ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ δυο ληστών, βλασφημείται από αυτούς που είχαν πάει στον Γολγοθά μαζί του, μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή.

Γύρω στην ενάτη ώρα, αφού βγάζει πρώτα φωνή μεγάλη, και λέει: «Τετέλεσται», εκπνέει «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», την ώρα κατά την οποία σφάζονταν, σύμφωνα με τον νόμο, ο πασχαλινός αμνός, ο οποίος καθιερώθηκε ως έθιμο στους Ιουδαίους, προτυπώνοντας τον Εσταυρωμένο Χριστό, πριν από 1043 χρόνια.

Το δεσποτικό αυτό θάνατο και η άψυχη κτίση, πενθώντας, τον τρέμει και αλλοιώνεται από το φόβο αλλά ο Δημιουργός της κτίσεως ακόμα και όταν είναι νεκρός, λογχίζεται την ακήρατη πλευρά Του και ρέει απ’ αυτή αίμα και νερό.

Τέλος, κατά τη δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος μαζί με αυτόν, και οι δυο κρυφοί μαθητές του Ιησού, αποκαθηλώνουν από το Σταυρό το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, το αρωματίζουν, το τυλίγουν με καθαρό σεντόνι και αφού το έθαψαν σε καινούργιο τάφο, κυλούν στο στόμιο του μεγάλο λίθο.

Αυτά τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επιτελούμε σήμερα και εις ανάμνηση αυτών παραλάβαμε από αποστολική διαταγή, τη νηστεία της Παρασκευής.