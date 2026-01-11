ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα Κυριακή, 11 Ιανουραίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του Αγίου Νικηφόρου του Νεομάρτυρα Κρήτης, του Αγίου Μιχαήλ του δια Χριστόν Σαλού και Θαυματουργού και του Οσίου Βιταλίου.

Σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα

Θεοδόσιος, Θεοδόσης,
Δόσιος, Δόσης,
Τεό

Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης

Ο Όσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στο χωριό Μωγαρισσού της Καππαδοκίας από πολύ πιστούς και ενάρετους γονείς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Μεγάλου (457 – 474 μ.Χ.) και έφτασε έως και τους χρόνους του αυτοκράτορα Αναστασίου του Δικόρου (491 – 518 μ.Χ.). Σύμφωνα με το saint.gr έγινε από νεαρή ηλικία μοναχός.

Αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές όπως ο Συμεών ο Στυλίτης αποσύρθηκε σε απομακρυσμένο ησυχαστήριο. Η φήμη του για την αγία ζωή του έγινε γρήγορα γνωστή στα πέρατα της αυτοκρατορίας. Έκανε πολλά θαύματα και, αφού δίδαξε τις αρετές της ασκητικής ζωής στους εκατοντάδες μαθητές του, εκοιμήθη σε βαθύ γήρας το 529 μ.Χ.

