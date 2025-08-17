ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

Λευκοθέα, Λευκοθέη
Μύρων, Μύρωνας
Στρατίνα, Στρατούλα, Στράτος, Στράτων, Στρατής, Στράτα, Στρατία

Ο Άγιος Μύρων
Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτωρ ήταν ο Δέκιος, το 250 μ.Χ. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα, με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό, έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί Ιερέας. Αφιερώθηκε, λοιπόν, ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά.

Κάποτε, ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο όπου λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν το Μύρωνα, να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιο του και του είπε ότι, αν αυτός αρνηθεί το Χριστό, θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μειδίασε και απάντησε: «Αν ήταν για τη σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι’ αυτό. Ας δώσουν λοιπόν οι ίδιοι απάντηση».

Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι. Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί, ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας, για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες;». Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο το Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε.

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία...

0
Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές...

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία...

0
Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές...

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
