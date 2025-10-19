ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Οσίας Κλεοπάτρας και του Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Κλεοπάτρα, Κλειώ,
Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*
Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ,
Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη*
Οσία Κλεοπάτρα

Η Οσία Κλεοπάτρα απεβίωσε ειρηνικά. Περιποιήθηκε τον Άγιο Ούαρο όταν τον βασάνιζαν. Μετά τον θάνατο του Αγίου Ούαρου, η Κλεοπάτρα πήρε τα λείψανα του, τα έθαψε στην Παλαιστίνη και έκτισε μεγαλοπρεπή Ναό αφιερωμένο στον Άγιο.

Η Κλεοπάτρα είχε έναν μονάκριβο γιο ο οποίος ήταν αξιωματούχος στην αυλή του βασιλιά. Κάποτε όμως αρρώστησε βαριά και πέθανε. Τότε η Κλεοπάτρα έτρεξε στον Ναό του Αγίου Ούαρου και τον παρακάλεσε είτε να αναστήσει τον γιο της είτε να πάρει και αυτή μαζί με εκείνον.

Η Κλεοπάτρα, εξαντλημένη πλέον, κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ούαρο μαζί με τον γιο της στολισμένους με λαμπρά ενδύματα να της λένε παρηγορητικά λόγια. Όταν ξύπνησε, γέμισε από χαρά διότι κατάλαβε ότι ο γιος της ήταν στον Παράδεισο. Πήρε, λοιπόν, το νεκρό σώμα του γιου της και το έθαψε κοντά στον τάφο του Αγίου Ούαρου. Αφού διαμοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, έμεινε κοντά στον Ναό και έκανε πολλές αγαθοεργίες και αφού πέρασαν επτά χρόνια, κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια...

0
Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια...

0
Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Ικανοποίηση από τις πληρότητες Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε ένα από τους καλύτερους μήνες της χρονιάς εξελίχθηκε...

Ηράκλειο:Έλληνας μαθητής ΕΠΑΛ κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και...

Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη και απειλεί να πάρει...

Γιώργος Ξύδας: Από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη Super League, στο Ρέθυμνο και στο μίνι ποδόσφαιρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόταν στη Super League και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST