Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτου Σοφονία, του Αγίου Αγγελή του Νεομάρτυρα και των 40 μαρτύρων «εν σοφιαναίς»

Γιορτή σήμερα – Προφήτης Σοφονίας

O Προφήτης Σοφονίας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αγγελής *

Γλυκέριος, Γλυκερία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Το λάθος με τον Άγιο Μάρτυρα Γλυκέριο τον γεωργό

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν μεταξύ άλλων και οι Άγιοι Αγάπιος, Σέλευκος, Μάμας, Ινδής, Δόμνα, Γλυκέριος και 40 μάρτυρες «εν σοφιαναίς». (Η μνήμη μερικών εξ αυτών επαναλαμβάνεται και την 28η Δεκεμβρίου).

Ο Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός, που αναφέρεται στο Συναξάρι του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, όπως αναφέρουν λανθασμένα αρκετοί, δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου.

Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Γλυκέριος ο Πρεσβύτερος ο συγκλητικός.

Το 303, λίγο μετά την έναρξη ενός από τους μεγαλύτερους και σκληρότερους διωγμούς κατά των χριστιανών από τον Διοκλητιανό, πυρπολήθηκε το παλάτι του στη Νικομήδεια και ο εμπρησμός αποδόθηκε στους χριστιανούς. Σε αντίποινα κατεδαφίστηκε ο χριστιανικός καθεδρικός ναός. Λίγο αργότερα, με διαταγή του Μαξιμιανού, κάηκε χριστιανικός ναός στη Νικομήδεια μαζί με όλους όσοι βρίσκονταν μέσα (σύμφωνα με το Συναξαριστή, 20.000 άνθρωποι).

Ορισμένοι χριστιανοί συγκλητικοί που συνελήφθησαν έξω από τον ναό εκτελέστηκαν με διάφορους τρόπους. Ο Άγιος Γλυκέριος ο Πρεσβύτερος, ο συγκλητικός, θανατώθηκε διά πυρός.

Προφήτης Σοφονίας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Προφήτης Σοφονίας έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ., επί βασιλέως Ιωσίου. Είναι ο ένατος από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες και καταγόταν από τη φυλή του Συμεών ή κατ’ άλλους του Λευΐ. Το όνομά του σημαίνει: ο Θεός κρύπτει, δηλαδή περιφρουρεί, προστατεύει. Το προφητικό του βιβλίο διαιρείται σε τρία μικρά κεφάλαια. Στο πρώτο απειλεί τους Ιουδαίους, που παρεξέκλιναν από τον Κύριο στην ειδωλολατρία.

Στο δεύτερο προλέγει την καταστροφή της Γάζας, της Ασκαλώνος, της Αζώτου, της Δαμασκού, της Αιθιοπίας, της Ασσυρίας και άλλων ακόμα χωρών. Στο τρίτο ελέγχει την Ιερουσαλήμ για τη διαφθορά της, αλλά και την ονομάζει επιφανή, σαν κοιτίδα λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, χαιρετίζει με αγαλλίαση τη μέλλουσα εμφάνιση του Κυρίου στη Σιών. Αλλά ο Θεός μίλησε με το Στόμα του προφήτη και να τι είπε για τους άνομους ανθρώπους:

«Εξάρω τους ανόμους από προσώπου της γης, λέγει Κύριος… Και τους εκκλίνοντας από του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον και τους μη αντεχομένους του Κυρίου», Σοφονίας, Α’ 3, 6.

Θα ξεριζώσω λέει ο Κύριος τους ανόμους από το πρόσωπο της γης. Και θα τιμωρήσω αυτούς που παρεκκλίνουν από τις εντολές του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν με την προσευχή τους τον Κύριο και δεν κρατούν Αυτόν σαν στήριγμα τους. Ο προφήτης Σοφονίας πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στον τόπο των πατέρων του.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Συνιείς φερωνύμως των μελλόντων την πρόγνωσιν, εκφαντορικώς προεκφαίνεις, την αιώνιον λύτρωσιν. Σιών γαρ βασιλέα τον Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία εμφανώς, παρ’ αυτού γαρ ελυτρώθημεν της αράς, Προφήτα οι βοώντες σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω διά σου, πάσι συγχώρησιν.