Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αλφαίου του Αποστόλου και των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού

Γιορτή σήμερα – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αβραάμ, Αβραμία *

Λωτ, Λοτ

Ιάκωβος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο Απόστολος Ιάκωβος, o υιός του Αλφαίου, ήταν ένας εκ των μαθητών και Aποστόλων του Ιησού Χριστού. Για τη δράση του και τη θέση του στην αρχέγονη εκκλησία δε γνωρίζουμε τίποτα, αφού η αρχαία παράδοση σιωπά.

Κατά το βιογράφο του Νικήτα Παφλαγόνα, κήρυξε το ευαγγέλιο στη Γάζα, την Ελευθερούπολη και τις γειτονικές περιοχές και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Αίγυπτο και δη την πόλη Οστρακίνη. Ο ίδιος μνημονεύεται από όλους τους Ευαγγελιστές πάντοτε στην ένατη θέση του αποστολικού κύκλου και διακρίνεται σαφώς τόσο από τον έτερο Ιάκωβο, υιό του Ζεβεδαίου, όσο και από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο, παρά τις όποιες προσπάθειες ταυτίσεως έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο ο πατέρας του Ματθαίου ονομαζόταν Αλφαίος (Μάρκος 2, 14). Αυτό οδηγεί μερικούς ερευνητές σε εικασίες πως τελικά ο Ιάκωβος είναι πιθανός αδελφός του Ματθαίου, άποψη που διακρίνεται ορισμένες φορές και στη λειτουργική παράδοση της εκκλησίας. Κάτι τέτοιο όμως μάλλον δε συμβαίνει, διότι αν ίσχυε είναι τουλάχιστον παράξενο ότι ενώ υπάρχει σαφής αναφορά στην αδελφότητα των Ανδρέα και Πέτρου, Ιωάννη και Ιακώβου, δεν υπάρχει αντίστοιχα στην περίπτωσή του, με το Ματθαίο.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ὡς θεῖος ἀπόστολος, ὑποδεχθεῖς τὴ ψυχή, Ἰάκωβε ἔνδοξε, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς ἀστὴρ ἑωσφόρος, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν πολύθεον νύκτα. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.