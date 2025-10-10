ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών και των Οσίων Θεοφίλου του Ομολογητού και Λιγγίνου του Στυλίτη.

Γιορτή σήμερα – Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια
Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης
Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω
Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία (πέθαναν το 310 μ.Χ.) τιμούνται ως χριστιανοί μάρτυρες του 3ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αδέλφια και ιθαγενείς της Νικομήδειας όπου μαρτύρησαν επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Η ορθόδοξη εκκλησία εορτάζει την μνήμη τους στις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ευλάμπιος συνελήφθη από τις ρωμαϊκές αρχές κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας αγοράς προμηθειών για χριστιανούς που κρύβονταν σε σπηλιές στα περίχωρα της Νικομήδειας.

Στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύει στο Χριστό, ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός, οπότε τον έβαλαν μέσα σε ειδωλολατρικό ναό για να θυσιάσει με τη βία. Ο Ευλάμπιος, όμως, δια της προσευχής συνέτριψε το είδωλο του θεού Άρη. Και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία, και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της.

Τότε έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό. Αλλά δια θαύματος αυτοί δροσίζονταν, και έτσι βγήκαν σώοι και αβλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ειδωλολάτρες στρατιώτες, οι όποιοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία αποκεφαλίστηκαν υπέρ της αλήθειας του Κυρίου.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Τῆς φύσεως θεσμῶ, συνημμένοι ἐνθέως, ὁμόψυχοι στερρῶς, ὡς ὀμαίμονες θεῖοι, αὐτάδελφοι Μάρτυρες, ἐν ἀθλήσει ὠράθητε, ὦ Εὐλάμπιε, σὺν τὴ σεμνὴ Εὐλαμπία, ὅθεν στέφανον, νικητικὸν δεδεγμένοι, ἠμᾶς διασῴζετε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Δήλωση του τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την Εκλογή του Αρχιμανδρίτη Θεολόγου Αλεξανδράκη ως Επισκόπου Ταλαντίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ...

Ο Παρθενώνας ελεύθερος από σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενθουσιασμό και συγκίνηση έχει προκαλέσει η «καθαρή» πλέον εικόνα...

Β.Ο.Α.Κ : Aποζημίωση 124,5 εκατ. από το Δημόσιο σε ΓΕΚ Τέρνα και Αktor

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω καθυστερήσεων ωρίμανσης στον ΒΟΑΚ Σε μετάθεση των ημερομηνιών ολοκλήρωσης...

Η λάμψη του Άγγελου Χαριστέα φωτίζει τις διοργανώσεις της SOCCA στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Mια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST