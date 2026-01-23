Έως 300 ευρώ ανά τ.μ. για ανακαινίσεις – Ποιοι ωφελούνται από το νέο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω»

Στις βασικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στεγαστική πολιτική, την παιδική φροντίδα και την προσβασιμότητα αναφέρθηκε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις σε τρία κρίσιμα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
Κεντρικό άξονα αποτέλεσε το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός χαρακτήρισε «πρόγραμμα – σημαία» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όπως δήλωσε, το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 90%.
Η χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και αφορά κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως:
ανακατασκευή κουζίνας και μπάνιου,
αντικατάσταση κουφωμάτων,
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες,
ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.