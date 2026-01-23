ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 300 ευρώ ανά τ.μ. για ανακαινίσεις – Ποιοι ωφελούνται από το νέο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στις βασικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στεγαστική πολιτική, την παιδική φροντίδα και την προσβασιμότητα αναφέρθηκε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις σε τρία κρίσιμα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Κεντρικό άξονα αποτέλεσε το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός χαρακτήρισε «πρόγραμμα – σημαία» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όπως δήλωσε, το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 90%.

Η χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και αφορά κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως:

  • ανακατασκευή κουζίνας και μπάνιου,

  • αντικατάσταση κουφωμάτων,

  • ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες,

  • ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Στόχος του προγράμματος είναι η επαναφορά χιλιάδων κλειστών ακινήτων στην αγορά ενοικίασης και η αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι πρόκειται για το τρίτο μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα μετά τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», εκφράζοντας αισιοδοξία για την απήχησή του.

Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: Ξεκινά η συμβασιοποίηση

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η υπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι, ενώ ξεκινά η διαδικασία συμβασιοποίησης. Μέσω του προγράμματος, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι θα παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού, με τη συμμετοχή της οικογένειας.

Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ μηνιαίως, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 συνεδρίες τον μήνα, με στόχο τη στήριξη των παιδιών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Παράταση στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», το οποίο χρηματοδοτεί παρεμβάσεις έως 14.500 ευρώ για άτομα με αναπηρία.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ράμπες, αναβατόρια και ειδικό εξοπλισμό εντός της κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.500 άτομα έχουν ήδη λάβει προκαταβολή, ενώ περίπου 2.500 αιτήσεις παραμένουν εκκρεμείς λόγω μη κατάθεσης δικαιολογητικών.

Η υπουργός κάλεσε τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Άρειος Πάγος: Το δικαστήριο έδωσε όνομα σε...

0
Οι αρεοπαγίτες έδωσαν όνομα σε αβάπτιστο κοριτσάκι διαζευγμένων γονέων...

Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: αντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και...

0
Τι θα γίνει στην Κρήτη; Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν,...

Άρειος Πάγος: Το δικαστήριο έδωσε όνομα σε...

0
Οι αρεοπαγίτες έδωσαν όνομα σε αβάπτιστο κοριτσάκι διαζευγμένων γονέων...

Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: αντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και...

0
Τι θα γίνει στην Κρήτη; Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: αντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και το …ταξίδι συνεχίζεται για τον εμπειρότατο αξιωματικό
Επόμενο άρθρο
Άρειος Πάγος: Το δικαστήριο έδωσε όνομα σε αβάπτιστο παιδί λόγω σύγκρουσης γονέων!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Άρειος Πάγος: Το δικαστήριο έδωσε όνομα σε αβάπτιστο παιδί λόγω σύγκρουσης γονέων!

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αρεοπαγίτες έδωσαν όνομα σε αβάπτιστο κοριτσάκι διαζευγμένων γονέων...

Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: αντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και το …ταξίδι συνεχίζεται για τον εμπειρότατο αξιωματικό

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα γίνει στην Κρήτη; Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν,...

Τριμερής: Πρόταση για παραχώρηση του Ντονμπάς για 800 δισ. δολάρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Επενδύσεις 800 δισ. δολ. στην Ουκρανία για το Ντονμπάς...

Τι αλλάζει σε γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις – Μπαίνουν στο ψηφιακό πελατολόγιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST