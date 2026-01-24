Στην εντατική η Σία Κοσιώνη

Το πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί τη γνωστή δημοσιογράφο.
Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνάει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας.
Σύμφωνα με το newsit.gr η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.
Πηγή: http://newsit.gr