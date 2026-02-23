Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις

Τι ισχύει για την καταβολή της πρώτης δόσης.
Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026. Η πλατφόρμα εκτιμάται πως θα παραμείνει ανοιχτή περίπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να ακολουθήσει μετά η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) από τις 6 δόσεις που είναι συνολικά.
Τα βήματα για την αίτηση
Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος για να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είναι συγκεκριμένα.
–Ένας από τους δύο γονείς του παιδιού θα πρέπει να υποβάλει αίτηση Α21 είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία τα συμπληρώνουν αυτόματα η ΑΑΔΕ και ο ΑΜΚΑ, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα εισοδήματα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση του ποσού του επιδόματος.
–Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά, αλλά ενεργοποιούνται μόνο με οριστική αποστολή.
–Είναι αναγκαία η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για φοιτητές ή για παιδιά με ειδικές συνθήκες. Αυτά ανεβαίνουν ψηφιακά.
–Εάν υπάρξει σφάλμα στην αίτηση, τότε αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα. Αλλά τυχόν καταβληθέντα ποσά από λανθασμένη αίτηση επιστρέφονται.
Η πληρωμή
Στις 31 Μαρτίου θα γίνει η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026.
Το ποσό του επιδόματος:
–προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτό φτάνει έως τα 140 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο άνω του τρίτου .
-καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των οικογενειών σε Α, Β και Γ βάσει εσόδων.
Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δίνεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ από το τρίτο και μετά αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56-140 ευρώ ανά μήνα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ