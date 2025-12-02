ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Tην Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18.00, κλείνει προσωρινά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα ΕΔΩ. Στην ιστοσελίδα, opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.

 

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης με Χατζηδάκη λίγο πριν το παγκρήτιο συλλαλητήριο

Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία: Τι προβλέπεται για παράνομη οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που αυστηροποιεί τις ποινές...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης – Παγκρήτιο συλλαλητήριο και νέο ραντεβού στην Αθήνα

Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...

Νέες απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα»

«Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ και...

