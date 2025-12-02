ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση που έκανε ο Ρέτσος για τη μεγάλη διάκριση του Μουζακίτη: «Είμαστε περήφανοι για εσένα» (pic)

Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στον Χρήστο Μουζακίτη! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε πριν λίγες ώρες το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025, σε μία σπουδαία επιτυχία την οποία άξιζε 100%.

Λίγη ώρα αργότερα ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, μέσω social media έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον «Μούζα» για αυτό το βραβείο, γράφοντας τα εξής: «Είμαστε περήφανοι για εσένα! Συγχαρητήρια».

Δείτε το σχετικό post που έκανε ο Ρέτσος για τον Μουζακίτη:

Ολυμπιακός και Μουζακίτης λάμπουν στον «καθρέφτη» της Ευρώπης (vids, pics)

ΠΑΟΚ: Καμία σκέψη αναβολής για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη
Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
