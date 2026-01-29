Eπιμελητήριο Ηρακλείου:Εορταστική εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους και την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας

Εορταστική εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους και την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Την Πρωτοχρονιάτικη Αγιοβασιλόπιτα έκοψε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη διάρκεια της καθιερωμένης εκδήλωσης για την έλευση του νέου έτους.

Παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των εργαζομένων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, Αρχιμανδρίτης Δημήτρης Πολιτάκης ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα και ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους υγεία και μακροημέρευση.

Ακολούθησε ο επίσημος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες αλλαγές και την αυξημένη αβεβαιότητα που πυροδοτούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά δήλωσε αισιόδοξος ότι το 2026 θα αποτελέσει μια καθοριστική χρονιά για την αξιοποίηση ευκαιριών και τη θεμελίωση της Ελλάδας ως κέντρου καινοτομίας και βιωσιμότητας.

Υπενθύμισε επίσης, τους τέσσερις σημαντικούς στόχους που είχε θέσει στην αρχή της περασμένης χρονιάς το Επιμελητήριο Ηρακλείου, για εξωστρέφεια, ψηφιακό μετασχηματισμό, διαφάνεια και επενδύσεις, και παρουσίασε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Πρόκειται για:

• Τις στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και τη συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών και των διεθνών συνεργασιών.

• Τον καινοτόμο ψηφιακό βοηθό (AI Assistant), ο οποίος λειτουργεί ως εργαλείο άμεσης υποστήριξης των μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, βασισμένος σε σύγχρονες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

• Τις ανοικτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μεταδιδόμενες με Live streaming εκδηλώσεις και δράσεις, καθώς και τα σύγχρονα εργαλεία ενημέρωσης των μελών.

• Το πρωτοπόρο Κέντρο Υποστήριξης Μικροπιστώσεων- σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions- για την ενημέρωση, προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων μικροχρηματοδότησης σε μέλη του Επιμελητήριου, χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Το 2026 είναι η χρονιά της μετάβασης από την επιβίωση στην ανάπτυξη, από τις αποσπασματικές κινήσεις στον στρατηγικό σχεδιασμό, από τη διαχείριση της καθημερινότητας στη δημιουργία προοπτικής. Η νέα χρονιά δεν είναι απλώς μια αλλαγή στο ημερολόγιο. Είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και συλλογικής προσπάθειας. Με ρεαλισμό, αλλά και αισιοδοξία. Με αυτοπεποίθηση, αλλά και υπευθυνότητα

. Με πίστη ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και εμπιστοσύνη, μπορούμε να πάμε την τοπική μας οικονομία αλλά και τη χώρα μας ένα βήμα πιο μπροστά. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα από εδώ είναι καθαρό: Προχωράμε μπροστά μαζί. Με ενότητα και δουλειά.» τόνισε ο κ. Καρκανάκης.