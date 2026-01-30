Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων

Με καρναβαλικές παρελάσεις, παραδοσιακά έθιμα, δράσεις για παιδιά, μουσική, χορό και ξεφάντωμα, οι Απόκριες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας υπόσχονται για μία ακόμη φορά στιγμές διασκέδασης, χαράς, κεφιού, ομαδικότητας και δημιουργικότητας, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την αποκριάτικη παράδοση της περιοχής

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου – Αρκαλοχώρι

Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι με γαϊτανάκι, αποκριάτικους παραδοσιακούς χορούς, δράσεις και παιχνίδια για παιδιά με τον Τσάρλι και το Εργαστήρι Σοκολάτας.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Καστέλλι

Λαμπαδηδρομία στο Καστέλλι. Νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση με δάδες στους δρόμους, με τη συμμετοχή των Αντικρουστών. Θα ακολουθήσουν αποκριάτικοι χοροί στην Πλατεία Ελευθερίας.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου – Καστελλιανό Καρναβάλι

Στις 3:00 μ.μ. το «Καστελλιανό Τρελό Καρναβάλι» με παρουσιαστή τον «Άγιο», σε μια ξεχωριστή αποκριάτικη γιορτή γεμάτη κέφι και σάτιρα.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου

Στις 3:00 μ.μ. όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου!

«Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε!»

Είκοσι ομάδες, εντυπωσιακά άρματα και εκατοντάδες καρναβαλιστές θα συμμετάσχουν σε μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση γεμάτη χρώμα, φαντασία και αισιοδοξία, με παρουσιαστές τη Μιχαέλα Γιαπιτζάκη και τον Αλέκο Γερογιαννάκη. Μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει ξέφρενο πάρτι με τους Walkman The Band.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Θραψανό

Κούλουμα στη λίμνη «Λιβάδες» στο Θραψανό, με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική και παραδοσιακό γλέντι.