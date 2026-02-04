Αναζήτηση
Ηράκλειο:Τετραήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων από το Δήμο Μαλεβιζίου και το Zero Stray Pawject

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων, υλοποιεί δράση δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το Zero Stray Pawject και τον φιλοζωικό οργανισμό Förderverein Arche Noah Kreta e.V.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων, και περιλαμβάνει:
• Ιατρικό κλινικό έλεγχο
• Ηλεκτρονική σήμανση (microchip)
• Στειρώσεις
• Λήψη DNA, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία

Η δράση είναι εντελώς δωρεάν για τους δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και για κτηνοτρόφους του Δήμου Μαλεβιζίου.
🔹 Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή: η δράση αφορά αποκλειστικά δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

🔹 Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου: η δράση αφορά μόνο αδέσποτα ζώα, τα οποία θα προσκομίσουν οι δημότες.
Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, συμβάλλοντας ενεργά στη φροντίδα των ζώων, στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και στη συνολική βελτίωση της ευζωίας στην τοπική κοινωνία.

Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 2815 200052(εσ.5, εσ7).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για την πρόληψη, την υπεύθυνη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων, μέσα από οργανωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων
