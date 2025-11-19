Επιμελητήριο Ηρακλείου:Με επιτυχία η παρουσίαση δράσης για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Αναλυτικές πληροφορίες για τη νέα δράση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν κατά την ειδική ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021- 2027και την Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε «Παρουσίαση Δράσης 1.3.1.1 – «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027» και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες του προγράμματος.

«Η συγκεκριμένη δράση δίνει στις κρητικές επιχειρήσεις ένα πολύτιμο εργαλείο. Μέσα από την οικονομική στήριξη και τις επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται, οι ΜμΕ μπορούν να χτίσουν τη διεθνή τους παρουσία, να αποκτήσουν νέες συνεργασίες, να επενδύσουν σε τεχνογνωσία και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τους» ανέφερε κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και τόνισε ότι « η εξωστρέφεια δεν αφορά μόνο τους αριθμούς και τις εξαγωγές.

Αφορά μια νοοτροπία. Αφορά την εξοικείωση με την καινοτομία, τη συνεργασία, τη συνεχή βελτίωση. Αφορά τη διάθεση να ανοίξουμε ορίζοντες, να ανταλλάξουμε ιδέες, να φέρουμε το «νέο» στην καθημερινότητα των επιχειρήσεών μας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης: να επενδύσουν στη γνώση, στην ποιότητα και στη συνεργασία, ώστε να μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στην παγκόσμια αγορά.»

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχάλης Βάμβουκας, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Αριστείδης Φραγκάκης και η εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης κα Χρύσα Δασκαλάκη.

Η νέα δράση απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ και έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.