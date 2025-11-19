Μανώλης Χνάρης : «Χωρίς αντίκρισμα το αίτημα αναβάθμισης και ενίσχυσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου – Αόριστες παραμένουν οι απαντήσεις της κυβέρνησης»

Παρά τις επανειλημμένες Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Βουλευτή Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλη Χνάρη, για την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, καθώς και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Σπηλίου και Περάματος σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πριν από την έναρξη της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αόριστες απαντήσεις, υποβαθμίζοντας για ακόμη μία φορά το πάγιο αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος του ν. Ρεθύμνης, το οποίο παραμένει ανικανοποίητο.

Ειδικότερα, στην εκ νέου Ερώτηση με αρ. πρωτ. 139/9.10.2025, που κατέθεσε ο Βουλευτής Ρεθύμνης, Μανόλης Χνάρης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απέστειλε πανομοιότυπη απάντηση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«η αναβάθμιση Υπηρεσιών και Κλιμακίων εξετάζονται υπό υπηρεσιακό πρίσμα κατόπιν συνολικού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες, τους διαθέσιμους πόρους και τις ισχύουσες διατάξεις […] η κατανομή της υπηρετούσας δύναμης πραγματοποιείται αφού ληφθούν υπόψη στο σύνολό τους οι επιχειρησιακές ανάγκες σε σχέση με την διαθέσιμη δύναμη πυροσβεστικού προσωπικού σε όλη την Επικράτεια».

Επιπλέον, όσον αφορά τις θέσεις των Αξιωματικών, των Υπαξιωματικών και των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης, το αρμόδιο Υπουργείο, περιορίζεται στην απλή παράθεση αριθμών, «σύμφωνα με την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης έτους 2025 στο Νομό Ρεθύμνης», αγνοώντας πλήρως τις πραγματικές ανάγκες, τις οποίες επανειλημμένα έχει αναδείξει ο Μ. Χνάρης, ο οποίος στην Ερώτηση είχε υπογραμμίσει ότι: «Τόσο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και οι πολίτες του νομού βρίσκονται σε συνεχή ανασφάλεια».

Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων, ο Μ. Χνάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Παρά το γεγονός ότι ο νομός μας έχει δοκιμαστεί έντονα από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι ορατές στην καθημερινότητά μας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμμένει σε αόριστες και γραφειοκρατικού χαρακτήρα απαντήσεις.

Οι χιλιάδες καμένες εκτάσεις, με σημαντικές απώλειες σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, καταδεικνύουν την κρισιμότητα του ζητήματος και την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου σε Α’ Σταθμό, των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Σπηλίου και Περάματος σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, με ταυτόχρονη πλήρη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος στο ν. Ρεθύμνου.

Για το ΠΑΣΟΚ, η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος αποτελεί ζήτημα ουσίας και ευθύνης απέναντι στον πολίτη και την ασφάλεια του και για το λόγο αυτό, μέσω του κοινοβουλευτικού μας έργου, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις, με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος».