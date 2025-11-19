Ξεκινά ο τρίτος κύκλος για τις Μικρές Ιστορίες της Πόλης από το Δήμο Ηρακλείου και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Με την ειδικά μαγνητοσκοπημένη ομιλία για το «Ναό του Σωτήρος» από τον Ομότιμο Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιο

Τον τρίτο τους κύκλο ξεκινούν οι «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Β.Δ.Β..

Ο κύκλος θα ανοίξει με την προβολή της ειδικά μαγνητοσκοπημένης, για τις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης», ομιλίας του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα «Ο Ναός του Σωτήρος».

Όπως εξηγεί ο διακεκριμένος Καθηγητής, θα παρουσιάσει συνοπτικά «ένα πολιτισμικό έγκλημα που έγινε εις βάρος της ιστορίας της πόλης μας κατά την διάρκεια της Δικτατορίας: Πρόκειται για την κατεδάφιση του νοτιότερου γοτθικού ναού της Ευρώπης, του Ναού του Σωτήρος στην Πλατεία Κορνάρου στο Ηράκλειο. Η γνώση, ακόμη και των μελανών σημείων της ιστορίας, μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλους μας».

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή

Ο Θεοδόσιος Π. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθν. Μ. Πολυτεχνείου, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τουρίνου (Ιταλία), είναι επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, του Πανεπιστημίου του Νανκίν, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών,

του Παντείου Παν/μίου, και του Γεωπονικού Παν/μίου. Εχρημάτισε πρόεδρος διεθνών επιστημονικών Ενώσεων, μέλος της Επιτροπής Βραβείων του American Concrete Institute (2015-18), εμπειρογνώμων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, καθώς και πρόεδρος της Εταιρίας Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 500 επιστημονικές εργασίες και 65 βιβλία σε διάφορες γλώσσες. Τον Σεπτέμβριο 2013 τού απενεμήθη το International Award of Merit in Structural Engineering από την Διεθνή Ένωση Γεφυρών και Κατασκευών (IABSE) Ζυρίχη. Το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αντισεισμικής (Ιαπωνία, 2020-21) τον περιέλαβε ανάμεσα στους τέσσερις “Legendary Figures, Old Masters”. Αποδέκτης του Μεταλλίου της Πόλεως των Παρισίων και επίτιμος δημότης τεσσάρων ελληνικών πόλεων. Προσφάτως (Σεπτ. 2024), το περιοδικό «Νέα Εστία» κυκλοφόρησε με τιμητικό αφιέρωμα σε αυτόν.

Υπενθυμίζεται ότι τις ομιλίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις «Μικρές Ιστορίες της πόλης» μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στη σελίδα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο YouTube. Εδώ ο σχετικός σύνδεσμος: