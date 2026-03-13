Επίσκεψη κομματικών στελεχών στο έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου

Με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη περίπου 80 τοπικών και κεντρικών κομματικών στελεχών στον χώρο κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών, να ξεναγηθούν στους χώρους του εργοταξίου και να αποκτήσουν άμεση εικόνα για την εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης.

“Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

Ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Καστέλλι. Πρόκειται για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ένα έργο που για πολλά χρόνια περίμενε η κοινωνία και η αγορά της Κρήτης, αλλά και ολόκληρου του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το 2027, ενώ το 2028 προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις να πραγματοποιούνται νωρίτερα.

Με αυτή την αφορμή, είχαμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μια οργανωμένη επίσκεψη στον χώρο του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κατασκευάστρια εταιρεία, τα στελέχη της και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου και σύγχρονου έργου, για την αναλυτική ενημέρωση και την ξενάγηση.

Περισσότερα από 80 τοπικά και κεντρικά κομματικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την εξέλιξη του έργου, να ενημερωθούν για την πρόοδο των εργασιών και να διαπιστώσουν το επίπεδο τεχνολογίας και υποδομών που θα διαθέτει το νέο αεροδρόμιο.

Ένα έργο που για χρόνια συζητιόταν, σήμερα υλοποιείται με συνέπεια και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Ο σχεδιασμός που υπήρξε τηρείται με συνέπεια και υπευθυνότητα, και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.

Στη δημόσια συζήτηση και στη μάχη των επιχειρημάτων θα μιλάμε με στοιχεία. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να ακούς ή να διαβάζεις για ένα έργο και τελείως διαφορετικό να το έχεις επισκεφθεί και να έχεις άμεση, ολοκληρωμένη εικόνα.

Θα συνεχίσουμε αυτού του είδους τις επισκέψεις και σε άλλες μεγάλες υποδομές, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πραγματικό βάρος στην Κρήτη και έχει προσφέρει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στον νομό Ηρακλείου. Και είναι υποχρέωσή μας όχι μόνο να γνωρίζουμε τα έργα που υλοποιούνται, αλλά και να τα αναδεικνύουμε όπως τους αξίζει!”