Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Κρήτη αναδεικνύεται σε απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών και πολιτισμού»

Τον οραματικό και φιλόδοξο μετασχηματισμό που συντελείται στην Κρήτη, γεφυρώνοντας την παράδοση με την καινοτομία, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στη διοργάνωση του «Travel.gr» και της Εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Greece Talks με τίτλο: «Κρήτη: κάνοντας τη διαφορά δείχνοντας το μέλλον», στο ξενοδοχείο Amirandes στη Χερσόνησο.

Παρουσιάζοντας τη δυναμική του τουριστικού κλάδου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι οι αφίξεις το 2025 ξεπέρασαν τα 6,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τονίζοντας πως ο Νοέμβριος του 2025 έκλεισε με αύξηση κατά 39,8%, ενώ ο κλάδος της φιλοξενίας κινείται σταθερά κοντά στο 50% ως προς την επίδρασή του στο τοπικό ΑΕΠ. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη θωράκισης απέναντι σε έκτακτες κρίσεις, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδική μνεία έγινε στις διεθνείς πολιτισμικές και γαστρονομικές διακρίσεις του νησιού. Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην ένταξη των έξι Μινωικών ανακτορικών κέντρων στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που αναδεικνύει παγκόσμιες αξίες. Επίσης, εξέφρασε την περηφάνια του για την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, καθώς και για την αναγνώριση του κρητικού ελαιολάδου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Προτεραιότητα τα μεγάλα έργα υποδομής

Χαρακτηρίζοντας τις υποδομές ως κυρίαρχο ιμάντα για την αναβάθμιση του τουρισμού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έθεσε τους στρατηγικούς στόχους και τις διεκδικήσεις της Περιφέρειας:

Όπως επεσήμανε, η λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι το 2028 θα προσφέρει ισχυρό πλεονέκτημα στον τομέα των αερομεταφορών. Με την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα το νησί εντάσσεται στα πιο σύγχρονα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Η ολοκλήρωση των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων καθιστά την Κρήτη ενεργειακό κόμβο. Παράλληλα, επιδιώκεται η διασύνδεση του βόρειου μετώπου και του νέου Αεροδρομίου με το νότο της Κρήτης. Σχεδιάζεται η ολιστική αξιοποίηση των εκτάσεων που θα αποδεσμευτούν στο σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Στόχος είναι η προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών μέσω της κατασκευής πέντε χιλιάδων κλινών στις φοιτητικές κατοικίες.

Προωθείται η ενίσχυση της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Διεκδικείται η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Αρναουτάκης καλωσόρισε τους Υπουργούς και τους προσκεκλημένους στο Ηράκλειο. Απευθυνόμενος ειδικά στον Υπουργό Οικονομικών, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου του Eurogroup, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή συνιστά πιστοποιητικό αξιοπιστίας για τη χώρα.

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, «με ρεαλιστική γνώση των δυνατοτήτων και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά μπροστά, εμπλουτίζοντας την ταυτότητα του νησιού με νέες εμπειρίες και ποιοτικές υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να αναδειχθεί η Κρήτη στον απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών, πολιτισμού και διασύνδεσης».