Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εργασίες στην λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα από τη ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 14/3

Εργασίες σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου στη Λ. Νικολάου Πλαστήρα από τη ΔΕΥΑΗ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λεωφόρος Νικολάου Πλαστήρα θα παραμείνει κλειστός από τον κυκλικό κόμβο κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινένγκο μέχρι την οδό Έβανς από τις 07:00 μέχρι το πέρας των εργασιών την ίδια ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη οι παρακάμψεις Ηρακλείου...

0
Την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών...

Χρίστος Δήμας: Ο ΒΟΑΚ ήταν η τελευταία...

0
Την πρόοδο του εκτεταμένου προγράμματος έργων που υλοποιείται στην...

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη οι παρακάμψεις Ηρακλείου...

0
Την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών...

Χρίστος Δήμας: Ο ΒΟΑΚ ήταν η τελευταία...

0
Την πρόοδο του εκτεταμένου προγράμματος έργων που υλοποιείται στην...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Κρήτη αναδεικνύεται σε απόλυτο παγκόσμιο προορισμό εμπειριών και πολιτισμού»
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ζαμπελίου και της οδού Χαρίκλειας Δασκαλάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη οι παρακάμψεις Ηρακλείου και Μαλεβιζίου Σταθερή η κατεύθυνση για τον ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών...

Χρίστος Δήμας: Ο ΒΟΑΚ ήταν η τελευταία εκκρεμότητα της Πολιτείας όσον αφορά στους αυτοκινητόδρομους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την πρόοδο του εκτεταμένου προγράμματος έργων που υλοποιείται στην...

Ηράκλειο:Ανακοίνωση της Διοίκησης ΠΑΓΝΗ για τον θάνατο εργαζομένου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Ιωάννη Ψαράκη,...

Δήμος Ρεθύμνης:Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ζαμπελίου και της οδού Χαρίκλειας Δασκαλάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα αποκατάστασης οδών που εκτελεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST