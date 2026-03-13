Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ζαμπελίου και της οδού Χαρίκλειας Δασκαλάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα αποκατάστασης οδών που εκτελεί ο Δήμος Ρεθύμνης και η Τεχνική του Υπηρεσία σε κεντρικά σημεία του Ρεθύμνου, με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθούν σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ζαμπελίου και Χαρίκλειας Δασκαλάκη, από το Σάββατο 14/03/2026 έως και την Τρίτη 31/03/2026.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα διεξάγεται ως εξής:

• Στην οδό Ζαμπελίου, από την συμβολή της με την οδό Δημητρακάκη, μέχρι την συμβολή της με την οδό Ιωάννη Κονδυλάκη.
• Στην οδό Χαρίκλειας Δασκαλάκη, από την συμβολή της με την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, μέχρι την συμβολή της με την οδό Μοάτσου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την ασφαλή και εμπρόθεσμη διενέργεια των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Ιωάννη Κονδυλάκη».

Παρακαλούνται οι συμπολίτες κι επισκέπτες να επιδείξουν, όπως κάθε φορά, κατανόηση, διάθεση συνεργασίας και σεβασμό στις σημάνσεις.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
